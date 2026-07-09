Ba đại công trường vượt sông Hồng tăng tốc

Nhiều hạng mục công trình thi công đồng loạt

Nếu như những tháng đầu sau lễ khởi công, hình ảnh quen thuộc trên các công trường chủ yếu là những dàn khoan cọc nhồi, sà lan và thiết bị xử lý nền móng hoạt động giữa lòng sông thì nay, diện mạo các dự án đã có nhiều thay đổi. Trên mặt sông Hồng, những thân trụ đầu tiên đang từng bước vươn cao; tại các nút giao và đường dẫn hai đầu cầu, nhiều mũi thi công được mở rộng, tạo nên khí thế thi công sôi động trên toàn tuyến.

Dự án cầu Tứ Liên - công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trong hệ thống cầu vượt sông Hồng. Ảnh: Tuệ Nhân

Nổi bật trong số đó là dự án cầu Tứ Liên - công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trong hệ thống cầu vượt sông Hồng của Thủ đô. Sau hơn một năm triển khai, dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng với hơn 62ha trên địa bàn các phường Tây Hồ, Hồng Hà, Bồ Đề và xã Đông Anh. Việc mặt bằng được bàn giao đồng bộ không chỉ tháo gỡ nút thắt lớn nhất của dự án mà còn tạo điều kiện để các nhà thầu triển khai đồng thời nhiều hạng mục trên toàn tuyến.

Đi dọc công trường hiện nay, có thể dễ dàng nhận thấy nhịp độ thi công đã khác so với những tháng đầu. Trọng tâm của dự án không còn dồn vào việc xử lý nền móng mà chuyển sang thi công các hạng mục kết cấu. Hai trụ tháp chính của cầu dây văng - phần việc được xem là "đường găng" quyết định tiến độ toàn dự án đang từng bước được dựng lên sau khi hoàn thành toàn bộ phần cọc khoan nhồi và bệ trụ.

Song song với đó, nhiều hạng mục khác cũng được triển khai đồng loạt. Tại nút giao Nghi Tàm, các nhà thầu tiếp tục thi công cọc khoan nhồi và bệ trụ. Ở phía Đông Anh, hầm chui và các nhánh cầu vượt tại nút giao Trường Sa được tổ chức thi công trên nhiều mũi nhằm bảo đảm sự đồng bộ của toàn dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, 12 mũi thi công đang được duy trì liên tục trên công trường. Cùng với việc huy động nhân lực, thiết bị, nhiều công nghệ thi công hiện đại cũng được áp dụng như hệ thống ván khuôn leo thủy lực, cẩu tháp công suất lớn, thiết bị lắp hẫng dầm thép chuyên dụng phục vụ cầu dây văng. Những giải pháp này giúp rút ngắn thời gian thi công các hạng mục quan trọng, đồng thời bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đối với công trình có quy mô lớn và kết cấu phức tạp.

Theo kế hoạch, trong những tháng tới, các nhà thầu sẽ tiếp tục thi công thân trụ tháp, cầu dẫn, các nhánh cầu vượt và hầm chui trên tuyến. Mục tiêu là hợp long nhịp chính cầu dây văng vào giữa năm 2027, thông xe kỹ thuật trước Hội nghị APEC và đưa công trình vào khai thác trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-2027.

Từ nền móng đến kết cấu chính

Không chỉ tại cầu Tứ Liên, nhịp độ thi công cũng đang được đẩy lên ở hai công trình còn lại là cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi. Điểm chung dễ nhận thấy là sau khi hoàn thành phần lớn các hạng mục nền móng, các dự án đều đang chuyển sang thi công kết cấu chính. Đây cũng là giai đoạn mà hình hài các cây cầu sẽ hiện rõ hơn sau nhiều tháng chủ yếu triển khai những phần việc dưới mặt nước.

Các dự án đang bám sát tiến độ theo kế hoạch. Ảnh: Tuấn Khải

Nếu cầu Tứ Liên tạo dấu ấn bởi hình ảnh hai trụ tháp dây văng đang dần hiện lên giữa dòng sông Hồng thì tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, không khí thi công cũng đang chuyển sang một giai đoạn mới. Sau nhiều tháng tập trung xử lý phần nền móng dưới lòng sông, công trình bắt đầu bước vào thời kỳ triển khai đồng loạt các hạng mục kết cấu - giai đoạn quyết định để từng bước hình thành diện mạo cây cầu.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, đến nay, toàn bộ cọc khoan nhồi phần cầu chính đã hoàn thành. Trên công trường, 17 mũi thi công được duy trì liên tục để triển khai các hạng mục bệ trụ, thân trụ, cầu dẫn và cầu vượt tại nút giao Cổ Linh. Song song với đó, việc gia công kết cấu thép cho các nhịp chính cũng đã được thực hiện tại nhà máy, chuẩn bị cho công đoạn lắp dựng trong thời gian tới.

So với giai đoạn đầu, phạm vi thi công của dự án hiện được mở rộng đáng kể. Không chỉ phần cầu chính vượt sông Hồng, các hạng mục cầu dẫn phía Long Biên, khu vực nút giao Cổ Linh và các nhánh kết nối cũng được triển khai đồng thời. Việc tổ chức nhiều mũi thi công song song giúp rút ngắn thời gian thực hiện, đồng thời tạo điều kiện để các hạng mục hoàn thành đồng bộ khi công trình chính về đích.

Tuy vậy, để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, chủ đầu tư vẫn đang phối hợp với các địa phương tiếp tục giải quyết những phần việc còn lại liên quan đến giải phóng mặt bằng và di chuyển hạ tầng kỹ thuật. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai các hạng mục cuối cùng của dự án trong thời gian tới.

Ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô, dự án cầu Ngọc Hồi cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Là công trình có vai trò kết nối Hà Nội với Hưng Yên, đồng thời góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5, cầu Ngọc Hồi được kỳ vọng sẽ chia sẻ lưu lượng với các cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.

Công nhân trên công trường thi công cầu Ngọc Hồi. Ảnh: Phạm Hùng

Sau gần một năm thi công, toàn bộ cọc khoan nhồi của hai trụ tháp chính đã hoàn thành. Đây là dấu mốc quan trọng bởi phần móng luôn được xem là hạng mục phức tạp nhất của một công trình vượt sông. Khi nền móng cơ bản hoàn tất, các nhà thầu có điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công bệ trụ, thân trụ, cầu dẫn và kết cấu nhịp.

Hiện trên công trường duy trì 18 mũi thi công cùng hàng trăm cán bộ kỹ thuật, công nhân và nhiều thiết bị cơ giới hoạt động liên tục. Bên cạnh việc đẩy nhanh phần cầu chính, các đơn vị cũng tập trung thi công cầu dẫn, đúc dầm Super-T và hoàn thiện hệ thống đường công vụ phục vụ quá trình vận chuyển vật liệu, thiết bị. Khối lượng thi công nhiều hạng mục tăng nhanh so với những tháng đầu triển khai.

Theo kế hoạch, trong những tháng tới, dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện bệ trụ cầu chính, tăng tốc thi công cầu dẫn và đúc dầm để hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật trước Hội nghị APEC năm 2027. Tuy nhiên, chủ đầu tư cho biết vẫn cần sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng như di dời một số công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án.

Có thể thấy, dù mỗi công trình có quy mô và giải pháp kết cấu khác nhau, song cả ba dự án đều đang có chung một "nhịp phát triển". Nếu như thời gian đầu, phần lớn công việc diễn ra dưới lòng sông với những hạng mục nền móng ít tạo dấu ấn về hình ảnh thì nay, các thân trụ, cầu dẫn và kết cấu chính đang dần hiện hữu. Đây cũng là giai đoạn mà người dân có thể cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của các công trình sau hơn một năm thi công.

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. Ảnh: Phạm Hùng

Việc duy trì hàng chục mũi thi công trên mỗi công trường cùng sự phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương trong tháo gỡ mặt bằng đang tạo điều kiện để các dự án bám sát tiến độ đề ra.

Khi ba cây cầu hoàn thành, Hà Nội sẽ có thêm những trục kết nối quan trọng qua sông Hồng, góp phần giảm áp lực cho các cầu hiện hữu và tăng cường liên kết giữa khu vực trung tâm với các đô thị phía Bắc, phía Đông và phía Nam thành phố. Quan trọng hơn, sự chuyển động đồng thời của ba đại công trường hôm nay đang cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc đẩy nhanh đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, tạo nền tảng cho sự phát triển của Thủ đô trong những năm tới.