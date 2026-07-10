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Việt Nam sắp có thêm khu đô thị hơn 560ha, quy mô dân số khoảng 80.000 người ở gần khu vực xây siêu sân bay 5 sao top 10 thế giới

| | Bất động sản

Khu vực lập quy hoạch Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 thuộc địa giới hành chính các xã Gia Bình, Nhân Thắng và Đông Cứu.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2.

Theo Quyết định, khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã Gia Bình, Nhân Thắng và Đông Cứu, có diện tích khoảng 560,5 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 70.000 - 80.000 người.

Định hướng đây là khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của người dân; là không gian đô thị gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hỗ trợ phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ khu vực, góp phần hoàn thiện không gian đô thị phía Nam sông Đuống.

Các chức năng được xác định theo quy hoạch phân khu được duyệt, gồm: Đất ở; đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ, thương mại - dịch vụ, đất y tế, giáo dục, văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng, bãi đỗ xe, cây xanh - mặt nước…

UBND tỉnh giao Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản An Phú tổ chức lập đồ án quy hoạch; Sở Xây dựng thẩm định; thời gian hoàn thành lập quy hoạch chi tiết không quá 6 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Trước đó vào tháng 9/2025, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Nam sông Đuống (phân khu 2) tỷ lệ 1/2000, định hướng là khu đô thị sân bay tầm cỡ quốc tế.

Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích hơn 12.800 ha, giáp cao tốc Hà Nội và cảng hàng không quốc tế Gia Bình về phía bắc, giáp TP Hải Phòng về phía đông. Quy mô dân số có thể đạt 750.000 - 800.000 người đến năm 2050, gồm cả người dân thường trú, người lao động, khách du lịch.﻿

Sân bay Gia Bình có tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng, với quy mô khoảng 1.884 ha. Dự án được xây dựng đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới.﻿

Dương Dương

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