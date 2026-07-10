Vinhomes dự kiến phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Công ty CP Vinhomes (mã: VHM, sàn HoSE) ngày 8/7 ban hành liên tiếp các Nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ.

Theo đó, VHM phê duyệt việc chào bán và phát hành trái phiểu doanh nghiệp

theo hình thức riêng lẻ với tổng mệnh giá chào bán tối đa là 3.000 tỷ đồng. Trong đó, một lô gồm 2.000 tỷ đồng và lô còn lại 1.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Cả hai trái phiếu trên đều có kỳ hạn tối đa 36 tháng, tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba.

Theo công bố trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Vinhomes liên tiếp chào bán trái phiếu riêng lẻ từ tháng 4-6/2026. Gần nhất, doanh nghiệp phát hành mã VHM12611 trị giá 15.000 tỷ đồng vào ngày 25/6, kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn 25/6/2028.

Trong diễn biến mới đây, Vinhomes thông báo ngày 7/8 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%.

Với tỷ lệ chi trả 1:1, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần phổ thông được nhận thêm 1 cổ phần, VHM dự kiến phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phần với tổng giá trị 41.074 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu hoàn thành đợt trả cổ tức, Vinhomes sẽ tăng vốn lên mức 82.148 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/6 vừa qua, Vinhomes cũng đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 6.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 22/7/2026. Với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 24.645 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Mới đây, Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) báo cáo đã chuyển quyền sở hữu hơn 15,2 triệu cổ phiếu VHM. Giao dịch được thực hiện ngày 25/6. Qua đó, tập đoàn còn nắm giữ hơn 2,94 tỷ cổ phiếu, tương đương 71,7% vốn điều lệ của Vinhomes.



