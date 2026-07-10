Cận cảnh tòa tháp giữa “tâm mạch” Noble Crystal Riverside: 100% căn có tầm view đa lớp hiếm có

Noble Crystal Riverside là quần thể đô thị phức hợp do Sunshine Group phát triển, sở hữu vị trí đắc địa trên mặt tiền đường Đào Trí - cung đường ven sông đẹp bậc nhất khu Nam TP.HCM. Với quy mô 12 tòa tháp cao từ 13 đến 37 tầng, dự án mang đến hơn 3.000 căn hộ cao cấp, kiến tạo một quần thể đô thị ven sông quy mô hiếm có trên thị trường.

Vị trí "tâm mạch", kiến trúc giật cấp ấn tượng và tầm nhìn kép đắt giá

Trong quần thể Noble Crystal Riverside, tòa Lumière được đặt tại một trong những vị trí đẹp nhất khi sở hữu tầm nhìn rộng mở về sông Sài Gòn và nằm ngay tâm điểm kết nối của toàn dự án. Một mặt tiếp giáp trục đường D7 rộng 20m, một mặt hướng về không gian cảnh quan nội khu, tòa tháp vừa đảm bảo khả năng kết nối thuận tiện, vừa mở ra không gian sống khoáng đạt và riêng tư.

Lợi thế vị trí này cũng tạo nên giá trị nổi bật của The Lumiere: tầm nhìn hai lớp hiếm có. Một phía là hệ cảnh quan xanh, mặt nước và chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng nội khu, nơi nhịp sống năng động hòa quyện cùng sự thư thái mỗi ngày. Phía còn lại mở trọn ra dòng sông Sài Gòn, đường chân trời thành phố và biểu tượng cầu Phú Mỹ, mang đến bức tranh đô thị ven sông khoáng đạt cùng nguồn ánh sáng và gió tự nhiên dồi dào tại khu Nam TP.HCM.

100% căn hộ tòa Lumière sở hữu tầm nhìn đa lớp ấn tượng

Tòa Lumière vươn cao 37 tầng gây ấn tượng bằng ngôn ngữ kiến trúc giật cấp đầy nghệ thuật bắt đầu từ tầng 15. Thiết kế độc đáo này không chỉ tối ưu hóa diện tích tiếp sáng và thông gió tự nhiên cho từng căn hộ, mà còn tạo nên hệ thống 15 khu vườn treo nhiệt đới tuyệt mỹ tại các tầng mái giật cấp.

Đặc biệt, tại tầng 20 và 21, dự án được bố trí thêm 2 khu vườn xanh trên cao, tổng diện tích 770m². Giờ đây, thiên nhiên không còn là một yếu tố điểm xuyết, mà đã trở thành một phần DNA của tòa tháp. Mỗi bước chân của cư dân từ sảnh căn hộ ra ban công đều được ôm ấp bởi thảm thực vật phong phú, biến tòa tháp trở thành một kỳ quan xanh thẳng đứng giữa lòng đô thị.

Hệ thống mặt nước và cây xanh đa tầng tại đây dệt nên một vùng vi khí hậu mát lành, giúp tách biệt hoàn toàn không gian sống khỏi những ồn ào, khói bụi của phố thị, mang lại sự an yên đích thực.

302 căn hộ từ 2 đến 5 phòng ngủ: không gian sống "may đo" và tiêu chuẩn bàn giao liền tường cao cấp

Tòa Lumière sở hữu cơ cấu sản phẩm chọn lọc với chỉ 302 căn hộ. Trong đó, các căn hộ 2 - 4 phòng ngủ có diện tích thông thủy từ 87,4 - 194,9m² và dòng duplex 3 - 5 phòng ngủ rộng 176,7 - 266,6m², mang đến nhiều lựa chọn cho gia đình hiện đại cũng như nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống đẳng cấp, khác biệt.

Tòa Lumière bàn giao cơ bản liền tường theo chuẩn cao cấp

Chất sống chọn lọc của tòa Lumière được hiện thực hóa qua tiêu chuẩn bàn giao liền tường cao cấp từ các thương hiệu danh tiếng nhất châu Âu như Atlas Concorde, Marazzi, Häfele, Bosch, Duravit, Grohe, Kohler, hay Hansgrohe… cùng các vật liệu hàng đầu như kính Low-E cách âm, cách nhiệt tối ưu.

100% căn hộ sở hữu ban công thoáng rộng

Bên cạnh tiện ích ngay trong tòa tháp như: khu thương mại dịch vụ, phòng sinh hoạt cộng đồng, không gian vườn xanh,…cư dân Lumière được tận hưởng hệ tiện ích đa tầng của toàn dự án như: đường dạo bộ, Khu vui chơi trẻ em, Bể bơi bốn mùa, Trung tâm chăm sóc sức khỏe, Gym, Yoga, Spa, Vườn treo Babylon, Cigar Lounge, Bể bơi rooftop, Cafe - nhà hàng rooftop, Vườn dạo bộ trên không đến các Tuyến phố thương mại sôi động….đáp ứng mọi nhu cầu cư dân hiện đại.

Cộng hưởng cùng vị trí đắc địa trên cung đường Đào Trí, giữa hai cây cầu biểu tượng Phú Mỹ và Thủ Thiêm 2, Noble Crystal Riverside kết nối hoàn hảo những trung tâm phồn hoa và nhịp sống thịnh vượng nhất. Vị thế này còn được cộng hưởng mạnh mẽ bởi mạng lưới cầu liên vùng dày đặc hiện hữu như cầu Tân Mỹ, Phú Thuận, Cả Cấm, Tân Thuận; và trong tương lai gần là cầu Thủ Thiêm 4, Phú Mỹ 2. Hệ thống hạ tầng này mở rộng biên độ kết nối từ dự án tới khu CBD Quận 1 cũ, CBD Thủ Thiêm và quận Thủ Đức - những cực tăng trưởng kinh tế sôi động bậc nhất TP.HCM. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm, tòa Lumière chính là bảo chứng cho giá trị sống và tài sản gia tăng bền vững theo thời gian.

Hiện tại, dự án đang áp dụng chính sách bán hàng ưu việt: Bình ổn lãi suất và ân hạn nợ gốc 36 tháng. Đồng thời, với chính sách NobleX Home+, người mua chỉ cần ký quỹ 25% giá trị căn hộ. Khoản ký quỹ này được hưởng lợi ích tương đương 8%/360 ngày và được khấu trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng mua bán. Đặc biệt, trên ứng dụng NobleX Hub (NobleX App) - nền tảng sử dụng chuẩn kết nối, chia sẻ dữ liệu mở (Open API), khách hàng sẽ được trải nghiệm số hóa quy trình xét duyệt vay mua nhà, với thời gian xử lý được rút gọn chỉ còn khoảng 3 phút. Cộng hưởng cùng các ưu đãi hiện hành, những chủ nhân tiên phong có cơ hội hưởng tổng đặc quyền chiết khấu lên đến 17%, gia tăng đáng kể lợi thế tài chính ngay từ thời điểm xuống tiền.