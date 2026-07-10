Phoenix Riverside trao sổ hồng cho những cư dân đầu tiên, đánh dấu cột mốc mới

Trao sổ hồng - Minh chứng cho nền tảng pháp lý minh bạch

Ngày 27/6/2026, tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Phoenix Riverside đã chính thức trao sổ hồng cho những khách hàng đầu tiên của dự án. Đây không chỉ là dấu mốc ghi nhận quyền sở hữu hợp pháp của khách hàng mà còn phản ánh quá trình triển khai dự án theo đúng định hướng đã đặt ra, từ quy hoạch, xây dựng đến hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Đại diện khách hàng phát biểu tại chương trình.

Sổ hồng là minh chứng giá trị niềm tin của Phoenix Riverside

Lễ trao sổ hồng không chỉ là cột mốc đánh dấu quá trình hoàn thiện pháp lý của dự án mà còn thể hiện cam kết của chủ đầu tư trong việc hiện thực hóa quyền lợi của khách hàng. Mỗi cuốn sổ hồng được trao là sự xác lập quyền sở hữu hợp pháp, giúp khách hàng an tâm an cư, kinh doanh và khai thác giá trị tài sản lâu dài.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đề cao tính minh bạch, việc hoàn thiện pháp lý và trao sổ hồng cho những khách hàng đầu tiên không chỉ phản ánh năng lực triển khai của chủ đầu tư mà còn góp phần củng cố niềm tin đối với một dự án được phát triển bài bản và bền vững.

Phoenix Riverside - Kiến tạo nền tảng cho giá trị bền vững

Phoenix Riverside được quy hoạch đồng bộ và bài bản

Tọa lạc tại trung tâm phường Việt Trì, Phoenix Riverside được quy hoạch trên diện tích hơn 9,6 ha với 262 sản phẩm thấp tầng gồm nhà liền kề, shophouse, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng – biểu tượng của sự tái sinh, thịnh vượng và khát vọng vươn lên – dự án được định hướng trở thành khu đô thị ven sông hiện đại với quy hoạch đồng bộ, hệ thống tiện ích hoàn chỉnh và không gian sống xanh, đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh cũng như đầu tư.

Trong bối cảnh Phú Thọ được mở rộng trên cơ sở sáp nhập với Vĩnh Phúc và Hòa Bình, Việt Trì ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm hành chính – chính trị của tỉnh mới. Sự phát triển của hạ tầng, các thiết chế công cộng và hoạt động kinh tế đang tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho khu vực trung tâm. Nằm gần khu trung tâm hành chính mới của tỉnh và tiếp giáp kênh Đông Nam, Phoenix Riverside sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện với hệ thống trường học, bệnh viện, công viên và các tuyến giao thông trọng điểm, đồng thời mang đến môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị.

Song song với quá trình hoàn thiện hạ tầng và cảnh quan, Phoenix Riverside cũng đã từng bước hoàn thiện nền tảng pháp lý và các hạng mục vận hành của dự án. Việc trao sổ hồng cho những khách hàng đầu tiên tiếp tục đánh dấu một cột mốc quan trọng, khẳng định cam kết phát triển minh bạch và tạo nền tảng để dự án bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo. Không chỉ hướng đến việc kiến tạo một khu đô thị mới, Phoenix Riverside còn kỳ vọng hình thành một cộng đồng cư dân văn minh, nơi giá trị sống, giá trị sở hữu và tiềm năng phát triển được bồi đắp bền vững theo thời gian.

Đằng sau cột mốc này là 20 năm kinh nghiệm của Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đô thị và Nông thôn PTS trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị. Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, doanh nghiệp từng bước hiện thực hóa các cam kết thông qua tiến độ triển khai, chất lượng quy hoạch và nền tảng pháp lý của dự án, hướng đến việc xây dựng một khu đô thị đồng bộ tại trung tâm Việt Trì.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc, những dự án có pháp lý hoàn thiện, tiến độ rõ ràng và được phát triển bài bản đang trở thành yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm. Việc Phoenix Riverside trao sổ hồng cho những khách hàng đầu tiên là một dấu mốc trong hành trình phát triển của dự án, đồng thời góp phần khẳng định định hướng lấy giá trị thực làm nền tảng. Từ đó, khu đô thị tiếp tục hướng đến mục tiêu kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại giữa trung tâm Việt Trì.

Những yếu tố bảo chứng vững bền cho Phoenix Riverside

Phoenix Riverside – Nơi khơi nguồn cho sự vươn mình phát triển.