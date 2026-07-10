Hà Nội: Rà soát toàn diện dự án chậm triển khai, kiên quyết thu hồi nếu chủ đầu tư chây ì

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành rà soát đối với 341 dự án. Trong đó, thành phố có 290 dự án cần tiếp tục theo dõi, xử lý.

UBND thành phố Hà Nội phân thành 5 nhóm để có giải pháp xử lý phù hợp:

Nhóm thứ nhất, các dự án đủ điều kiện thu hồi ngay, thành phố sẽ thực hiện thu hồi, đồng thời xây dựng phương án khai thác quỹ đất và dự kiến nguồn thu từ các dự án này.

Nhóm thứ hai, các dự án đã hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý và phải khởi công trong tháng 8-2026, thành phố giao Sở Xây dựng theo dõi, giám sát tiến độ.

Nhóm thứ ba, các dự án đã khởi công nhưng triển khai chậm, thành phố yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, tránh tình trạng thi công cầm chừng, kéo dài gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Nhóm thứ tư, các dự án đang hoàn thiện thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch... tại các sở, ngành liên quan, thành phố yêu cầu từng cơ quan xác định rõ số lượng hồ sơ đang giải quyết và hoàn thành thủ tục trong thời hạn tối đa 2 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nhóm thứ năm, các dự án đang vướng công tác giải phóng mặt bằng, thành phố sẽ phân loại cụ thể nguyên nhân để có giải pháp xử lý phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng

“Việc phân loại 5 nhóm sẽ gắn với địa chỉ, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và từng dự án, qua đó tạo cơ sở để theo dõi, đôn đốc và xử lý dứt điểm. Chủ trương xuyên suốt là tháo gỡ và tạo điều kiện tối đa cho các chủ đầu tư có cam kết và có năng lực để thực hiện ngay các dự án. Đồng thời kiên quyết xử lý, thu hồi những dự án cố tình không hợp tác, không phối hợp”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các sở, ngành, kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, các dự án sử dụng đất chậm triển khai sẽ gây lãng phí nguồn lực rất lớn vì phần lớn là có vốn đầu tư ngoài ngân sách.

Do đó, UBND thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các sở, ngành và 126 xã, phường rà soát lại toàn bộ các dự án đang chậm, bảo đảm phản ánh đúng thực trạng, không dừng ở số liệu trên hồ sơ mà phải đánh giá kết quả triển khai trên thực địa.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông quán triệt mục tiêu cao nhất là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án sớm triển khai, đưa đất vào sử dụng, tạo nguồn lực cho tăng trưởng.

Đối với các dự án đã được tháo gỡ hoặc đã có quyết định thu hồi, phải tiếp tục hậu kiểm, theo dõi đến khi dự án thực sự được triển khai hoặc quỹ đất được đưa vào sử dụng. Đối với các dự án còn vướng mắc do nguyên nhân khách quan, các sở, ngành phải chủ động tham mưu giải pháp tháo gỡ, tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách và thẩm quyền theo Luật Thủ đô năm 2026 để xử lý.

Ngược lại, với nguyên nhân chủ quan là các chủ đầu tư, doanh nghiệp không có năng lực, không thực hiện đúng cam kết hoặc cố tình chây ì, thành phố sẽ kiên quyết xử lý theo quy định.