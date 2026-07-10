Thành phố giàu nhất miền Bắc sắp có 3 khu đô thị trị giá 47.000 tỷ đồng

UBND TP Hà Nội vừa công bố danh mục 276 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trong nhóm các dự án có quy mô vốn lớn, CTCP Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành (Meyland) đề xuất đầu tư 3 khu đô thị mới với tổng mức đầu tư lên đến 47.000 tỷ đồng.

Lớn nhất là khu đô thị mới Bắc Hồng tại xã Phúc Thịnh (thuộc huyện Đông Anh trước khi sắp xếp đơn vị hành chính), có diện tích khoảng 282 ha, cách trung tâm Hà Nội hơn 20 km về phía Bắc. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 18.000 tỷ đồng, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, hạ tầng đồng bộ kết hợp tổ hợp thương mại - dịch vụ và dự kiến hoàn thành vào năm 2032.

Tại phường Bồ Đề, Long Biên và xã Bát Tràng, doanh nghiệp này cũng đề xuất phát triển một khu đô thị mới quy mô khoảng 270 ha với tổng mức đầu tư sơ bộ 15.000 tỷ đồng.

Ở khu vực phía Tây, Meyland đề xuất xây dựng khu đô thị rộng khoảng 212 ha tại xã Thạch Thất và xã Tây Phương, với tổng mức đầu tư dự kiến 14.000 tỷ đồng.

Ba khu đô thị do Tân Á Đại Thành - Meyland đề xuất đều nằm trong nhóm những dự án nhà ở có quy mô diện tích và tổng vốn đầu tư sơ bộ lớn nhất trong danh mục 51 dự án nhà ở đang được Hà Nội kêu gọi đầu tư.

Được biết, Meyland được thành lập năm 2019, là thành viên của Tập đoàn Tân Á Đại Thành, hoạt động trong các lĩnh vực phát triển, xây dựng, kinh doanh và hợp tác đầu tư bất động sản, tập trung vào ba mảng gồm đô thị, nghỉ dưỡng và công nghiệp. Tính đến tháng 3/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2.215 tỷ đồng, do ông Nguyễn Minh Ngọc giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Tại Hà Nội, Meyland đã phát triển một số dự án nhà ở tại Yên Sở và Vĩnh Hưng. Trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, doanh nghiệp đầu tư dự án quy mô hơn 300 ha tại Phú Quốc.

Theo thông tin trên website của Tập đoàn Tân Á Đại Thành, doanh nghiệp hiện sở hữu quỹ đất khoảng 1.000 ha tại nhiều địa phương như Hà Nội, Nghệ An, TP HCM và Phú Quốc.