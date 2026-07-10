Thêm 3 dự án tại TP.HCM mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở

Thông tin từ UBND TP.HCM, cơ quan này vừa có văn bản chấp thuận công bố danh mục 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở trên Cổng thông tin điện tử của UBND TP theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

Sau khi Văn phòng UBND TP đăng tải danh mục 3 dự án, Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố công khai các thông tin của dự án này theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Các dự án được công bố lần này gồm: Tổ hợp cao ốc thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ (Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông 586 làm chủ đầu tư); Khu trung tâm thương mại và căn hộ (Công ty CP NDC An Khang làm chủ đầu tư); Khu dân cư Tầm Nhìn (Công ty TNHH Dacin Việt Nam Tân Tạo đầu tư).

Trong số 3 dự án trên, Khu dân cư Tầm Nhìn (phường Tân Tạo, TP.HCM) có quy mô lớn nhất với diện tích khu đất lên tới 59.236 m2.

Dự án có tên thương mại là Vision, gồm 10 tòa tháp được chia thành 3 giai đoạn xây dựng và cung cấp khoảng 1.980 căn hộ cùng 34 căn biệt thự nhà liền kề.

Về chủ đầu tư, Dacin Việt Nam Tân Tạo được thành lập vào cuối tháng 12/2011, trụ sở tại số 82 Khu phố 1, Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo, TP.HCM.

Hiện, ông Chiang, Chih-en (SN 1980) quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) làm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi gần cuối năm 2025, ông Chiang cũng là người được ủy quyền phần vốn góp hơn 964,6 tỷ đồng (tương ứng 96,77%) của Dacin Holdings (PTE.) LTD. (Singapore) tại Dacin Việt Nam Tân Tạo. 3,23% vốn còn lại của Dacin Việt Nam Tân Tạo do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An (MCK: KAC, UPCoM) nắm giữ.

Địa ốc Khang An cũng là một doanh nghiệp "có tên tuổi" trong lĩnh vực bất động sản phía Nam. Doanh nghiệp này tiền thân là Công ty TNHH Đo đạc Tư vấn kinh doanh Nhà Khang An, thành lập năm 2002 với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Năm 2009, công ty tiến hành cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Địa ốc Khang An được biết đến là chủ đầu tư nhiều dự án đình đám phía Nam như: Dự án KDC Khang An Residence, Dự án Phú Hữu, Dự án Phú Hữu mở rộng, Dự án Bình Trưng Đông, Dự án Louis Garden,..

Dự án The Marq. Ảnh: NDC An Khang

Về Khu trung tâm thương mại và căn hộ tại 29B Nguyễn Đình Chiểu (phường Sài Gòn), dự án này có tên thương mại là The Marq, quy mô gồm: 2 block cao 26 tầng, 3 tầng hầm và 1 tầng lửng với khoảng 515 căn hộ.

NDC An Khang là công ty liên doanh được thành lập từ năm 2017, hiện do ông Đặng Vũ Huy (SN 1983) làm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

Tính đến tháng 8/2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức gần 2.073 tỷ đồng, trong đó, cổ đông nước ngoài là Orient Shine Investment S Limited nắm 66% vốn.

Dự án còn lại trong danh sách UBND TP.HCM mới công bố là Tổ hợp cao ốc thương mại dịch vụ văn phòng và căn hộ rộng hơn 8.937 m2 tại góc đường 3/2 và đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ của Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông 586. Dự án này gồm 702 căn hộ và 163 căn văn phòng, officetel.

Trước đó, cuối tháng 5/2026, UBND TP.HCM đã ban hành văn bản chấp thuận công bố danh mục 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở, gồm: Khu căn hộ Phú Hưng (phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nay là phường Chánh Hiệp, TP.HCM); Khu chung cư thương mại và dịch vụ hỗn hợp New Tech (phường Phú Nhuận, TP.HCM).

Khu căn hộ Phú Hưng có diện tích 19.990m2; tên thương mại là Harmonie Phú Mỹ Hưng; do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Ruby làm chủ đầu tư. Ruby Home được biết đến là đơn vị thành viên nằm trong hệ sinh thái của Công ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng.

Phú Mỹ Hưng là doanh nghiệp bất động sản lớn tại thị trường phía Nam với nhiều năm hoạt động trên thị trường. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư Khu đô thị Phú Mỹ Hưng ở TP.HCM.

Còn dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ hỗn hợp New Tech do Công ty CP Đầu tư Xây dựng New Tech làm chủ đầu tư.

Đầu tư Xây dựng New Tech được thành lập tháng 7/2015; hiện ông Lâm Hoàng Đăng giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện doanh nghiệp. Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 5/2026, doanh nghiệp tăng vốn từ 472 tỷ đồng lên 652 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính quý I/2026 của Công ty CP Phát triển BĐS Văn Phú (Văn Phú Invest, MCK: VPI), tính đến ngày 31/3/2026, Đầu tư Xây dựng New Tech là công ty con do Văn Phú Invest nắm 99% tỷ lệ lợi ích.



