Hà Nội kiểm tra hệ thống chống ngập mới sau trận mưa gây ngập úng cục bộ

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, trận mưa xảy ra trên diện rộng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nối với cơn bão Ba Vì, kết hợp hình thế hội tụ gió.

Số liệu từ hệ thống quan trắc lúc 18h30 cho thấy lượng mưa phân bố rất lớn nhưng không đồng đều. Phường Yên Sở ghi nhận lượng mưa lớn nhất với 84,4 mm, tiếp đến là Việt Hưng 73,6 mm, Hoàng Mai 63,7 mm, Mỹ Đức 58,4 mm và Hai Bà Trưng 52,8 mm. Nhiều khu vực trung tâm khác như Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, Khương Đình, Long Biên cũng vượt ngưỡng 40 mm.

Công nhân thoát nước Hà Nội ứng trực, vớt rác khơi thông dòng chảy tại các ga thu nước để hạ thấp mực nước ngay trong cao điểm mưa dông.

Mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn khiến một số tuyến phố xuất hiện tình trạng úng ngập cục bộ. Các điểm ngập phát sinh chủ yếu tại các nút giao: Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung - Trần Quốc Toản, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Vương Thừa Vũ, Lê Trọng Tấn, ngã năm Bà Triệu, Phạm Ngọc Thạch, phố Đức Giang và gầm chui đường sắt Thiên Đức.

Tại các tuyến phố Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, nước chảy đổ dồn về gây ngập diện rộng nhưng rút nhanh sau khoảng 10 phút. Phố Quang Trung - Trần Quốc Toản ngập sâu khoảng 15cm cũng nhanh chóng thông thoáng sau 15 phút chịu ngập.

Để bảo đảm khả năng tiêu thoát nước, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng điểm, tổ chức vớt rác tại các ga thu nước, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành đồng bộ hệ thống trạm bơm đầu mối.

Đến thời điểm 18h30, Trạm bơm Yên Sở vận hành 9/20 tổ máy, Trạm bơm Cổ Nhuế vận hành 2/4 tổ máy và Trạm bơm Đồng Bông 1 vận hành toàn bộ 3/3 tổ máy để hạ thấp mực nước trên hệ thống. Hàng loạt trạm bơm khác như Mậu Lương, Đa Sỹ, Kim Liên, Nguyễn Hoàng Tôn, Nguyễn Khuyến và Đông Trù cũng được vận hành hết công suất.

Ghi nhận lúc 18h, mực nước trên các tuyến sông và hồ điều hòa vẫn được kiểm soát tốt. Sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt đạt 4,48 m, sông Kim Ngưu 3,79 m. Tại các hồ điều hòa, hồ Hoàn Kiếm ở mức 7,74 m và hồ Tây đạt 5,74 m.

Thông tin về tình hình úng ngập sau mưa lớn, lãnh đạo Phòng Quản lý hạ tầng cấp, thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp cử lực lượng kiểm tra hệ thống khớp nối tại các cống, công trình chống ngập vừa hoàn thành để xác định nguyên nhân.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đánh giá, công tác cải tạo hệ thống thoát nước thời gian qua đã phát huy tác dụng rất tốt với lượng mưa khoảng 50mm tại khu vực Hoàn Kiếm trong vòng hơn 30 phút. Dù đến 18h30 toàn bộ các điểm ngập đã rút hết nước và phương tiện lưu thông bình thường, đơn vị vẫn tiếp tục duy trì lực lượng và phương tiện ứng trực để sẵn sàng ứng phó nếu mưa lớn tiếp diễn.