Dần lộ diện hồ điều hòa 972 tỷ đồng, tăng năng lực chống ngập phía Đông Hà Nội
Sau gần một năm thi công, dự án hồ điều hòa Cự Khối tại phường Long Biên (Hà Nội) đang dần thành hình. Khi hoàn thành, công trình gần 1.000 tỷ đồng sẽ góp phần tăng khả năng tiêu thoát nước và giảm ngập cho khu vực phía Đông Thủ đô.
10-07-2026
10-07-2026
09-07-2026
Cận cảnh dự án hồ điều hòa Cự Khối gần 1.000 tỷ đồng đang dần thành hình tại phía Đông Hà Nội.
Dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối là một trong những công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của khu vực phía Đông Hà Nội.
Dự án có quy mô khoảng 38,3 ha, tổng mức đầu tư 972,5 tỷ đồng, gồm hồ điều hòa, tuyến mương dẫn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Các hạng mục gồm kè hồ, cống hộp, van điều tiết và hệ thống thoát nước đang được triển khai đồng loạt nhằm bảo đảm tiến độ thi công.
Hệ thống mương Việt Hưng - Cầu Bây cùng tuyến mương bao quanh hồ đang dần hoàn thiện, giữ vai trò thu gom, dẫn và điều tiết dòng chảy cho toàn bộ dự án.
Hồ điều hòa Cự Khối - hạng mục lớn nhất của dự án - có diện tích mặt nước khoảng 30,25 ha, được kỳ vọng nâng cao năng lực tiêu úng cho khu vực.
Các tuyến kè bê tông bao quanh hồ từng bước hoàn thiện, tạo nền tảng cho việc tích nước và chỉnh trang cảnh quan sau khi dự án kết thúc.
Sau gần một năm thi công, dự án đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng, riêng hạng mục đào hồ đạt khoảng 60%.
Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành đầu năm 2027, góp phần giảm nguy cơ ngập úng, cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị khu vực phía Đông Hà Nội.
Phối cảnh và vị trí dự án hồ điều hòa Cự Khối trong tổng thể khu vực. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung thêm không gian mặt nước kết hợp hạ tầng tiêu thoát nước quy mô lớn cho phía Đông Thủ đô.
Theo Trọng Tài
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
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