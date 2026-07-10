Hiện trạng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được đề xuất mở rộng lên 10 - 12 làn xe

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Minh Đức/VTC News |
10-07-2026 - 10:00 AM |
Bất động sản
Theo phương án được Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành gửi Bộ Xây dựng, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được mở rộng từ 6 lên 10-12 làn xe.
Video: Hiện trạng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trước đề xuất mở rộng lên 10 - 12 làn xe
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành vừa báo cáo Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam kết quả nghiên cứu phương án mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 10 - 12 làn xe theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Dự án có chiều dài nghiên cứu gần 30km trên địa bàn Hà Nội, điểm đầu tại nút giao Pháp Vân (kết nối với đường Vành đai 3), điểm cuối tại Km211+256 thuộc nút giao Đại Xuyên.
Việc mở rộng tuyến cao tốc cửa ngõ phía Nam Thủ đô nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng, đặc biệt khi Hà Nội đang triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn, trong đó có quy hoạch trục không gian Quốc lộ 1A rộng 90m với 16 làn xe.
Hiện cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100km/h cùng hệ thống đường gom hai bên. Sau nhiều năm khai thác, tuyến đường thường xuyên chịu áp lực lớn do lượng xe lưu thông liên tục tăng.
Theo đơn vị vận hành, lưu lượng phương tiện trên tuyến tăng trung bình khoảng 6% mỗi năm. Năm 2024, lượng xe con quy đổi trung bình đạt khoảng 85.000 lượt/ngày đêm trên cả hai chiều, vượt xa năng lực thiết kế khoảng 55.400 lượt/ngày đêm.
Vào các dịp cao điểm như cuối tuần, lễ, Tết, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thường xuyên xảy ra ùn ứ do đây là tuyến huyết mạch kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam.
Theo phương án nghiên cứu, đoạn từ nút giao Pháp Vân đến Km182+400 dài khoảng 1,5km sẽ được xây dựng cầu cạn 6 làn xe tại khu vực dải phân cách giữa tuyến hiện hữu.
Đoạn từ Km182+400 đến Vành đai 4 dự kiến xây dựng thêm hai cầu cạn nằm hai bên cao tốc hiện nay, mỗi cầu cạn có quy mô 3 làn xe.
Khu vực giao giữa cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Vành đai 4 đang được thi công, từng bước hình thành nút kết nối giao thông quan trọng phía Nam Hà Nội.
Từ nút giao Thường Tín đến cuối tuyến Cầu Giẽ, cao tốc sẽ được mở rộng trực tiếp sang hai phía, mỗi bên bổ sung thêm 2 làn xe.
Sau khi mở rộng, toàn tuyến dự kiến có 9 nút giao liên thông, trong đó 7 nút giao được đầu tư trong giai đoạn này, 2 nút còn lại sẽ triển khai đồng bộ với các dự án trục ngang.
Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án khoảng 25.101 tỷ đồng, gồm hơn 1.700 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng, hơn 16.900 tỷ đồng cho xây dựng và thiết bị, phần còn lại là chi phí dự phòng, lãi vay và các hạng mục liên quan.
Việc mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được kỳ vọng làm tăng khả năng lưu thông, giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội và đáp ứng nhu cầu kết nối trong những năm tới.
Minh Đức/VTC News
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