GP.Invest: Từ “ông già gân” khởi nghiệp ở tuổi 60 đến cuộc chuyển giao thế hệ sau gần 2 thập kỷ

Khoảnh khắc ấy không chỉ là một buổi lễ chuyển giao quyền lực mà còn đánh dấu chương mới đầy ý nghĩa trong hành trình gần 20 năm của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn cầu (GP.Invest). Từ hai bàn tay trắng của một “ông già gân” khởi nghiệp ở tuổi 60, GP.Invest đã vươn mình vững chắc qua gần hai thập kỷ nhờ tinh thần đoàn kết và triết lý kinh doanh bền vững.

Và nay, trong chính buổi sơ kết ấy, công ty chính thức công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao: ông Nguyễn Trí Dũng đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 1/7/2026; ông Lê Minh Thắng được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc. Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo này không chỉ là bước chuyển giao thế hệ tự nhiên mà còn thể hiện rõ chiến lược phát triển dài hạn, vững vàng của doanh nghiệp.

Sinh năm 1987, Nguyễn Trí Dũng là con trai ông Nguyễn Quốc Hiệp. Tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại The American University (Mỹ) và Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Bất động sản, anh về nước năm 2016 với vị trí trợ lý Tổng Giám đốc. Dần dần, anh đảm nhận vai trò Phó Tổng Giám đốc phụ trách chiến lược đầu tư và thi công xây dựng, trực tiếp dẫn dắt nhiều dự án quan trọng, nổi bật trong đó là The Nine tại Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Là đại diện thế hệ F2, anh thừa nhận áp lực khi kế thừa “cái bóng lớn” của cha mình là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, anh chọn biến áp lực ấy thành động lực phát triển. Anh coi những thành tựu của thế hệ sáng lập là nền móng vững chắc để thế hệ kế thừa đặt ra những mục tiêu lớn lao hơn.

Trong bài phát biểu, anh khẳng định: “Bố đã đưa GP.Invest vào Top 10 triển vọng. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa công ty vào Top 10 mạnh nhất Việt Nam trong 10 năm tới.” Anh cam kết kế thừa tinh thần đoàn kết, tuân thủ pháp luật, đồng thời đẩy mạnh sáng tạo, ứng dụng công nghệ xanh và xây dựng các dự án mang bản sắc riêng.

Về định hướng tương lai, CEO Nguyễn Trí Dũng nhấn mạnh việc nâng tầm chất lượng sản phẩm với tiêu chuẩn xanh, thiết kế kiến trúc hấp dẫn hơn, đồng thời nghiên cứu tham gia các dự án cải tạo chung cư cũ nhằm khẳng định năng lực khác biệt. Tháng 7/2026 cũng đánh dấu tròn 10 năm anh gắn bó với GP.Invest, tương ứng với một nửa chặng đường phát triển của doanh nghiệp. Vị CEO khẳng định thành công không thể đến từ một cá nhân mà cần sự đồng hành của cả tập thể.

Nhìn lại hành trình gần hai thập kỷ, đây là lần đầu tiên GP.Invest có Tổng Giám đốc mới. Sự chuyển giao này không chỉ là thay đổi nhân sự mà còn sự tiếp nối giá trị cốt lõi mà ông Nguyễn Quốc Hiệp đã kiên trì xây dựng.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị GP.Invest Nguyễn Quốc Hiệp và tân Tổng giám đốc Nguyễn Trí Dũng.

Nhớ lại năm 2007, khi nhiều người ở tuổi 60 chọn nghỉ ngơi, ông Nguyễn Quốc Hiệp lại dấn thân theo con đường ngược lại. Với hành trang là hơn 40 năm kinh nghiệm tại các doanh nghiệp lớn như Vinaconex và Constrexim, ông gom vốn mua lại một công ty nhỏ và đặt tên mang tầm vóc Toàn cầu (GP.Invest). Lúc bấy giờ, GP.Invest chỉ là cái tên trên giấy: không trụ sở, không dự án, không nhân sự vững mạnh.

Dù thị trường bất động sản thời điểm đó đầy rẫy thủ tục hành chính phức tạp – như ông từng ví von “sửa cái nhà vệ sinh cũng phải xin phép” – ông vẫn kiên định theo triết lý “làm thật, chắc, bền vững”. Nhờ đó, sau gần 20 năm, GP.Invest đã trở thành thương hiệu uy tín với hàng loạt dự án tại Hà Nội, đạt tổng tài sản hơn 3.000 tỷ đồng và bàn giao hơn 2.000 căn hộ cho khách hàng và luôn giữ chữ tín với khách hàng.

Điểm đặc sắc nhất ở ông Hiệp chính là sự nghiêm túc, chỉn chu và nguyên tắc “không bao giờ lẫn lộn giữa cái chung và cái riêng”. Ông tỉ mẩn đến mức đập đi làm lại nhà mẫu nhiều lần, tự kiểm tra từng chi tiết vật liệu, coi mỗi dự án như “đứa con tinh thần”. Ông luôn khẳng định dự án là nơi gắn liền danh dự và uy tín cá nhân, nên quản lý chặt chẽ từ thiết kế đến thi công. Thay vì tiếp tục nghề thầu xây dựng, ông chọn đầu tư bất động sản vì hiệu quả cao hơn và phù hợp với tư duy chiến lược dài hạn.

Mỗi công trình đối với ông Hiệp phải là minh chứng cho chất lượng – từ GPI Building đầu tay tại 170 La Thành, Nam Đô Complex, Minori Village, Tràng An Complex, đến The Nine tại Phạm Văn Đồng… Thị trường Hà Nội dần biết đến một thương hiệu làm ăn chỉn chu, ít “hàng tồn kho”, luôn bàn giao đúng cam kết.

Câu chuyện của GP.Invets và chủ tịch Nguyễn Quốc Hiệp không chỉ là hành trình khởi nghiệp muộn màng mà còn là bài học sâu sắc tinh thần trách nhiệm. “Làm thật, chắc, bền vững” đã giúp GP.Invest đứng vững và phát triển bền vững giữa thị trường đầy biến động. “Sức trẻ và sự sáng tạo từ thế hệ F2 cộng thêm sự hỗ trợ từ những kinh nghiệm của những chiến binh dày dặn sẽ đưa con thuyền GP.Invest tới thành công mới, tầm vóc mới”, ông Hiệp khẳng định.