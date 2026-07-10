Chính thức cất nóc, Khải Hoàn Prime bước vào giai đoạn hoàn thiện và bàn giao

Tiến độ thần tốc nhờ tiềm lực chủ đầu tư và nhà thầu

Chỉ sau một năm triển khai thi công, Khải Hoàn Prime đã chính thức cất nóc. Sự kiện diễn ra với sự hiện diện của lãnh đạo UBND xã Hiệp Phước, đại diện Nhà phát triển dự án Khải Hoàn Land, Tổng thầu xây dựng Phước Thành, đối tác tài chính MB Bank cùng đông đảo đối tác, khách hàng và đội ngũ chuyên viên kinh doanh.

Thành quả này là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa Khải Hoàn Land và các đối tác chiến lược cũng như sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong suốt quá trình triển khai dự án. Với tiến độ thần tốc, lãnh đạo xã Hiệp Phước tin tưởng Khải Hoàn Prime sẽ sớm hoàn thiện, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Khải Hoàn Land cho biết thời gian vừa qua đã dồn nhiều nguồn lực để phát triển dự án nhanh nhất. Đặc biệt, để có được thành quả hôm nay, Tập đoàn rất cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện của lãnh đạo địa phương; Phước Thành cùng các đối tác đã luôn đồng hành với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ để Khải Hoàn Prime được triển khai theo đúng tiến độ cam kết với khách hàng.

"Chúng tôi kỳ vọng Khải Hoàn Prime không chỉ là một dự án chất lượng, mà còn trở thành một điểm nhấn kiến trúc, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, nâng tầm giá trị sống và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của khu vực Hiệp Phước nói riêng và khu đô thị Nam Thành phố Hồ Chí Minh nói chung", đại diện Khải Hoàn Land nhấn mạnh.

Đại diện Nhà phát triển dự án Khải Hoàn Land phát biểu tại sự kiện

Phước Thành là một trong những tổng thầu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm và đã thực hiện thành công hơn 180 dự án quy mô lớn trong và ngoài nước.

Đại diện Phước Thành cho biết, để bảo đảm tiến độ thi công, đơn vị đã huy động tối đa nguồn lực, từ nhân sự, máy móc, thiết bị đến các giải pháp thi công hiện đại, đồng thời tổ chức các ca làm việc liên tục. Chính sự quyết tâm này đã đưa Khải Hoàn Prime hoàn thành phần kết cấu theo đúng kế hoạch, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn trong quá trình thi công.

Bước sang giai đoạn hoàn thiện, Phước Thành sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Khải Hoàn Land và các đơn vị liên quan, kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng, tiến độ và an toàn trong từng hạng mục.

Bên cạnh tiến độ thi công nhanh chóng bậc nhất khu Nam, Khải Hoàn Prime còn có lợi thế khi đã đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý để ký kết hợp đồng mua bán. Điều này mang đến sự yên tâm cho khách hàng và nhà đầu tư trong bối cảnh khách hàng ngày càng ưu tiên những dự án có pháp lý minh bạch và tiến độ thi công nhanh chóng.

Khải Hoàn Prime chính thức cất nóc, bước sang giai đoạn hoàn thiện

Ưu đãi giới hạn nhân sự kiện cất nóc Khải Hoàn Prime và 17 năm thành lập Khải Hoàn Land

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Lê Văn Lương, Khải Hoàn Prime gồm 3 tòa tháp Vinci, Mika và Gali cao từ 25 - 27 tầng, cung ứng ra thị trường 1.296 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ.

Từ dự án dễ dàng kết nối đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, trung tâm TP.HCM và các khu vực kinh tế trọng điểm thông qua hệ thống giao thông đang phát triển đồng bộ như đường Lê Văn Lương mở rộng lên 30 - 40m, hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ, cầu Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm 4, metro Bến Thành – Cần Giờ và metro Thạnh Xuân – Hiệp Phước... Với lợi thế cách nhà ga tuyến MRT số 10 chỉ 300m, Khải Hoàn Prime vừa gia tăng khả năng kết nối nhanh chóng, vừa đảm bảo tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn từ xu hướng phát triển TOD mạnh mẽ.

Không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng, dự án còn thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng nhờ phát triển theo mô hình compound nghỉ dưỡng ven sông. Khải Hoàn Prime sở hữu mật độ xây dựng chỉ khoảng 21%, phần lớn diện tích dành cho mảng xanh và hệ tiện ích chuẩn resort hiện đại như: hồ bơi muối khoáng, BBQ riverside, khu thể thao ngoài trời, clubhouse 3.000m2, luxury gym, trường mầm non quốc tế ngay dưới chân nhà... Hệ thống tiện ích được chọn lọc kỹ lượng này không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu hàng ngày mà còn nâng tầm chất sống cho cộng đồng cư dân.

Đánh dấu cột mốc mới của dự án và chào đón kỷ niệm 17 năm thành lập tập đoàn, chủ đầu tư Khải Hoàn Prime đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tài chính đặc biệt hấp dẫn với số lượng giới hạn. Theo đó, người mua chỉ cần thanh toán 10% để ký hợp đồng mua bán, thanh toán 15% cho đến thời điểm nhận nhà. Song song đó, khách hàng còn được hưởng ưu đãi lên đến 24% giá trị căn hộ, cam kết thuê lại với lợi nhuận tương đương 6% giá trị căn hộ trong 2 năm, miễn phí quản lý lên đến 24 tháng.

Khải Hoàn Prime tọa lạc ngay mặt tiền đường Lê Văn Lương, liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng, cách nhà ga tuyến MRT số 10 chỉ 300m

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ có pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ hiện hữu và chuẩn bị bàn giao tại Nam Sài Gòn ngày càng khan hiếm, Khải Hoàn Prime là một trong những dự án hiếm hoi hội tụ đồng thời các lợi thế vượt trội. Đặc biệt, thời điểm dự án dự kiến bàn giao cũng trùng với giai đoạn hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm của khu vực hoàn thành và đưa vào khai thác, tạo động lực gia tăng khả năng kết nối, nâng tầm chất lượng sống và tiềm năng bứt phá giá trị bất động sản. Theo đó, Khải Hoàn Prime được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng sức hút trên thị trường, trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho cả khách hàng an cư và nhà đầu tư dài hạn.