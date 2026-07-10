KĐT Vĩnh Lộc: “Phú Mỹ Hưng của khu Tây” đã đến lúc được nhìn nhận đúng tầm

"Đô thị 15 phút" giữa lòng khu Tây

Không náo nhiệt như những đại đô thị đình đám tại khu Đông, KĐT Vĩnh Lộc tại phường Bình Tân (TP.HCM) vẫn âm thầm hình thành nên một đô thị hoàn chỉnh đúng nghĩa. Trải rộng 110ha, khu đô thị này sở hữu quy hoạch bài bản với không gian xanh và hạ tầng phát triển toàn diện.

Về liên kết vùng, KĐT Vĩnh Lộc tọa lạc mặt tiền đường Nguyễn Thị Tú, nằm trên giao điểm của ba trục huyết mạch: Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 10 và đại lộ Võ Văn Kiệt, giúp cư dân kết nối thuận tiện đến toàn bộ nội thành. Khi tuyến Metro số 3A hoàn thành, hành lang kết nối về các quận trung tâm sẽ càng được rút ngắn đáng kể.

Điều khiến KĐT Vĩnh Lộc khác biệt là hệ thống tiện ích hạ tầng đã hiện hữu. Trong bán kính 1km, cư dân có thể tiếp cận tới 10 trường học các cấp, sân tennis, sân bóng đá, trung tâm thể thao và hồ trái tim gần 6ha. Bên cạnh đó, TTTM Aeon Mall, Pandora, bến xe An Sương, sân bay Tân Sơn Nhất, các KCN… tất cả chỉ cách vài phút di chuyển. Đó là những điều kiện của một "đô thị 15 phút" đúng nghĩa.

Bình Tân và Thủ Đức: Tiện ích tương đương, mặt bằng giá khác biệt

Để thấy rõ dư địa của khu Tây, cần đặt Bình Tân trong bài toán so sánh với TP. Thủ Đức. Về dân số, khu vực Bình Tân trước khi sáp nhập có dân số gần 1 triệu người (tăng cơ học 28.000–35.000 người/năm), TP. Thủ Đức có hơn 1 triệu dân. Về tiện ích, nếu Thủ Đức có các khu đô thị kiểu mẫu quy mô hàng đầu khu vực hay Khu Công nghệ cao, thì Bình Tân cũng sở hữu hệ thống trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học dày đặc. Mật độ tiện ích thương mại và y tế của Bình Tân được đánh giá tương đương, thậm chí nhỉnh hơn nhiều tiểu khu của Thủ Đức.

Theo dữ liệu Batdongsan.com.vn, căn hộ tại TP. Thủ Đức phổ biến ở mức 50–80 triệu đồng/m², trong khi nền giá tại Bình Tân dao động 40–60 triệu đồng/m², thấp hơn khoảng 15–25%. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ Bình Tân ngày càng khan hiếm, đây chính là dư địa tăng giá đang tích lũy dần.

Không gian sống trong lành, có nhiều khuôn viên cho người già và trẻ em tại dự án Green Town (KĐT Vĩnh Lộc)

Chị Lan Anh (33 tuổi), cư dân Green Town thuộc KĐT Vĩnh Lộc chia sẻ: "Trước khi về đây ở, mình cũng cân nhắc mấy dự án bên Thủ Đức. Nhưng tính ra tiết kiệm được vài trăm triệu cho cùng diện tích, mà tiện ích xung quanh không khác là mấy. Công viên hồ trái tim ngay đối diện, trường học con đi bộ được, khu vui chơi, trung tâm thương mại đều rất tiện."

Nếu câu chuyện an cư đã đủ sức thuyết phục, góc độ đầu tư còn hấp dẫn hơn. Dữ liệu Batdongsan.com.vn chỉ ra một nghịch lý thú vị: trong khi giá bán tại khu vực vành đai như Bình Tân thấp hơn trung tâm, lợi suất cho thuê ở đây lại thuộc nhóm cao nhất TP.HCM. Một căn hộ 2 phòng ngủ tại Bình Tân có thể mua với giá khoảng 2,8 tỷ đồng, cho thuê 8–10 triệu đồng/tháng, tương đương lợi suất ~4,3%, cao hơn mức trung bình 3,6% toàn thành phố. Một số phân tích thị trường ghi nhận tỷ suất thực tế tại khu vực này còn đạt 5,9–6,5%, ngang ngửa thị trường Bình Dương vốn được coi là điểm sáng cho thuê nhất cả nước.

Lý do không khó hiểu: nhu cầu thuê tại Bình Tân đến từ nhiều nguồn ổn định như công nhân, kỹ thuật viên các KCN Vĩnh Lộc, Tân Tạo; nhân viên văn phòng khu Tân Phú, Tân Bình; và ngày càng nhiều gia đình trẻ chọn đây làm điểm an cư. Tỷ lệ lấp đầy cao, thời gian trống ngắn là những yếu tố tạo dòng tiền cho thuê bền vững. Trong khi hạ tầng liên tục được đầu tư, bất động sản khu vực này còn nhiều dư địa tăng trưởng dài hạn.

Solena by Green Town – mảnh ghép hoàn thiện KĐT Vĩnh Lộc

Sau khi Green Town định hình lớp cư dân đầu tiên, KĐT Vĩnh Lộc vừa đón thêm mảnh ghép mới: tòa căn hộ Solena, block cuối cùng của dự án. Solena không đơn thuần là thêm một tòa căn hộ, mà được định hướng bổ sung những thiếu hụt còn lại của KĐT: công viên nội khu 1ha, trung tâm thương mại Green Mall 15.000m2, bể bơi vô cực 300m2...

Tiến độ thực tế của tòa căn hộ Solena trong quần thể dự án Green Town

Với mỗi dự án mới được phát triển trong khu đô thị, giá trị tổng thể toàn KĐT đều được nâng lên, đây là cơ chế mà người mua sớm tại các đô thị bài bản thường hưởng lợi rõ nhất. Trong khi đó, người mua nhà tại Solena cũng không phải đặt cược vào tương lai, mà được thừa hưởng một khu đô thị đã vận hành hoàn chỉnh với cộng đồng cư dân sẵn có, tiện ích đã thành hình.

KĐT Vĩnh Lộc không cần truyền thông nhiều để chứng minh giá trị. Hơn một thập kỷ phát triển đã làm điều đó. Câu hỏi còn lại chỉ là: còn bao lâu nữa trước khi thị trường định giá lại đúng tầm của khu đô thị này?