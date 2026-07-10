Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MIK công bố chiến lược phát triển các KĐT quy mô lớn tại Hưng Yên và Hà Nội

| | Bất động sản

Sáng ngày 10/7, MIK Group đã chính thức ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia tại sự kiện mang tên “In Motion with MIK”, đánh dấu việc doanh nghiệp mở rộng sang phát triển các khu đô thị tích hợp quy mô lớn.

MIK công bố chiến lược phát triển các KĐT quy mô lớn tại Hưng Yên và Hà Nội- Ảnh 1.

Theo MIK , trong giai đoạn tới, các khu đô thị Forestia sẽ được nghiên cứu và phát triển tại những khu vực có dư địa tăng trưởng, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và khả năng kết nối thuận tiện với các trung tâm kinh tế, đặc biệt là những địa phương được hưởng lợi từ các tuyến giao thông huyết mạch và mạng lưới đường sắt đô thị trong tương lai.

MIK Group cho biết việc lựa chọn mỗi vùng đất không chỉ dựa trên quy mô quỹ đất hay tiềm năng thị trường, mà còn gắn với tầm nhìn dài hạn về sự phát triển của hạ tầng và quá trình mở rộng đô thị. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ từng bước phát triển các khu đô thị mang thương hiệu Forestia tại Phố Nối (Hưng Yên), Mê Linh (Hà Nội) cùng nhiều thị trường trọng điểm khác.

Theo MIK Group, các khu đô thị Forestia được phát triển từ mong muốn tiếp nối những giá trị văn hóa của từng vùng đất bằng một cách thể hiện phù hợp với cuộc sống hiện đại. Những hình ảnh đã in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt như cây đa, giếng nước, sân đình, đường làng hay chợ phiên trở thành chất liệu để MIK Group xây dựng bộ nguyên tắc thiết kế cho Forestia.

Thay vì tái hiện những biểu tượng quen thuộc theo cách hoài niệm, doanh nghiệp lựa chọn chắt lọc tinh thần văn hóa bản địa và chuyển hóa thành ngôn ngữ quy hoạch, kiến trúc đương đại, làm nền tảng cho quá trình phát triển các khu đô thị trong tương lai.

Giếng nước và ao làng được phát triển thành hồ trung tâm cùng hệ không gian công cộng - trái tim của khu đô thị. Sân đình trở thành quảng trường cộng đồng, nơi cư dân gặp gỡ và tổ chức các hoạt động chung. Hiên nhà, ngõ nhỏ hay cổng làng được phát triển thành những lớp không gian chuyển tiếp. Trong khi đó, chợ phiên được tiếp nối bằng các tuyến phố thương mại hiện đại, góp phần tạo nên sức sống và nhịp điệu cho toàn khu đô thị.

Xuyên suốt tư duy thiết kế ấy là “nguyên lý Canopy” (nguyên lý tán cây). Với định hướng đặt trải nghiệm cư dân và giá trị an cư dài lâu làm trọng tâm, MIK Group tổ chức không gian đô thị như một hệ tán cây nhiều lớp - nơi kiến trúc, cảnh quan và đời sống cộng hưởng hài hòa để tạo nên một môi trường sống cân bằng, đủ riêng tư để nghỉ ngơi, đủ kết nối để cộng đồng cùng phát triển theo thời gian.

Trên nền tảng ấy, Forestia được định hình theo mô hình khu đô thị tích hợp cân bằng với thông điệp “nuôi dưỡng đời sống hạnh phúc dưới những tán cây”. Nhà ở, mặt nước, cảnh quan, tiện ích và không gian công cộng được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu để bổ trợ cho nhau, thay vì phát triển riêng lẻ.

Theo MIK Group, giá trị của một khu đô thị không nằm ở số lượng tiện ích, mà ở cách mọi yếu tố cùng vận hành hài hòa để mang đến chất lượng sống bền vững, giúp cư dân gắn bó lâu dài và từng bước hình thành một cộng đồng được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Phan Nam

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10 dự án bất động sản có quy mô khủng nhất Thủ đô từ trước đến nay

10 dự án bất động sản có quy mô khủng nhất Thủ đô từ trước đến nay Nổi bật

Việt Nam có 1 thị trấn mát mẻ quanh năm chỉ 15 độ, được Oscar du lịch vinh danh liên tục, là điểm đến của Sun Group, Bitexco, FLC...

Việt Nam có 1 thị trấn mát mẻ quanh năm chỉ 15 độ, được Oscar du lịch vinh danh liên tục, là điểm đến của Sun Group, Bitexco, FLC... Nổi bật

Bộ Xây dựng: Một số địa phương chậm công bố giá vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng: Một số địa phương chậm công bố giá vật liệu xây dựng

12:14 , 10/07/2026
Giải pháp lệch tầng để mở rộng không gian nhà phố

Giải pháp lệch tầng để mở rộng không gian nhà phố

11:56 , 10/07/2026
Hà Nội kiểm tra hệ thống chống ngập mới sau trận mưa gây ngập úng cục bộ

Hà Nội kiểm tra hệ thống chống ngập mới sau trận mưa gây ngập úng cục bộ

11:19 , 10/07/2026
KĐT Vĩnh Lộc: “Phú Mỹ Hưng của khu Tây” đã đến lúc được nhìn nhận đúng tầm

KĐT Vĩnh Lộc: “Phú Mỹ Hưng của khu Tây” đã đến lúc được nhìn nhận đúng tầm

11:00 , 10/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên