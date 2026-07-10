MIK công bố chiến lược phát triển các KĐT quy mô lớn tại Hưng Yên và Hà Nội

Theo MIK , trong giai đoạn tới, các khu đô thị Forestia sẽ được nghiên cứu và phát triển tại những khu vực có dư địa tăng trưởng, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và khả năng kết nối thuận tiện với các trung tâm kinh tế, đặc biệt là những địa phương được hưởng lợi từ các tuyến giao thông huyết mạch và mạng lưới đường sắt đô thị trong tương lai.

MIK Group cho biết việc lựa chọn mỗi vùng đất không chỉ dựa trên quy mô quỹ đất hay tiềm năng thị trường, mà còn gắn với tầm nhìn dài hạn về sự phát triển của hạ tầng và quá trình mở rộng đô thị. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ từng bước phát triển các khu đô thị mang thương hiệu Forestia tại Phố Nối (Hưng Yên), Mê Linh (Hà Nội) cùng nhiều thị trường trọng điểm khác.

Theo MIK Group, các khu đô thị Forestia được phát triển từ mong muốn tiếp nối những giá trị văn hóa của từng vùng đất bằng một cách thể hiện phù hợp với cuộc sống hiện đại. Những hình ảnh đã in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt như cây đa, giếng nước, sân đình, đường làng hay chợ phiên trở thành chất liệu để MIK Group xây dựng bộ nguyên tắc thiết kế cho Forestia.

Thay vì tái hiện những biểu tượng quen thuộc theo cách hoài niệm, doanh nghiệp lựa chọn chắt lọc tinh thần văn hóa bản địa và chuyển hóa thành ngôn ngữ quy hoạch, kiến trúc đương đại, làm nền tảng cho quá trình phát triển các khu đô thị trong tương lai.

Giếng nước và ao làng được phát triển thành hồ trung tâm cùng hệ không gian công cộng - trái tim của khu đô thị. Sân đình trở thành quảng trường cộng đồng, nơi cư dân gặp gỡ và tổ chức các hoạt động chung. Hiên nhà, ngõ nhỏ hay cổng làng được phát triển thành những lớp không gian chuyển tiếp. Trong khi đó, chợ phiên được tiếp nối bằng các tuyến phố thương mại hiện đại, góp phần tạo nên sức sống và nhịp điệu cho toàn khu đô thị.

Xuyên suốt tư duy thiết kế ấy là “nguyên lý Canopy” (nguyên lý tán cây). Với định hướng đặt trải nghiệm cư dân và giá trị an cư dài lâu làm trọng tâm, MIK Group tổ chức không gian đô thị như một hệ tán cây nhiều lớp - nơi kiến trúc, cảnh quan và đời sống cộng hưởng hài hòa để tạo nên một môi trường sống cân bằng, đủ riêng tư để nghỉ ngơi, đủ kết nối để cộng đồng cùng phát triển theo thời gian.

Trên nền tảng ấy, Forestia được định hình theo mô hình khu đô thị tích hợp cân bằng với thông điệp “nuôi dưỡng đời sống hạnh phúc dưới những tán cây”. Nhà ở, mặt nước, cảnh quan, tiện ích và không gian công cộng được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu để bổ trợ cho nhau, thay vì phát triển riêng lẻ.

Theo MIK Group, giá trị của một khu đô thị không nằm ở số lượng tiện ích, mà ở cách mọi yếu tố cùng vận hành hài hòa để mang đến chất lượng sống bền vững, giúp cư dân gắn bó lâu dài và từng bước hình thành một cộng đồng được tiếp nối qua nhiều thế hệ.