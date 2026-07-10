Giải pháp lệch tầng để mở rộng không gian nhà phố

Ngôi nhà có diện tích khá khiêm tốn 4x14m, khối chức năng sinh hoạt chung và đảm bảo số lượng phòng ngủ là những yêu cầu cơ bản.

Chúng tôi tạo ra một giếng trời lớn ở giữa nhà và sử dụng giải pháp lệch tầng cho các khối chức năng rồi liên kết lại bằng các hệ cầu thang, trục giao thông hình thành và biến đổi tự nhiên theo hướng phát triển không gian chức năng.

Một khoảng rỗng lớn được thiết lập để duy trì tính cân bằng cho không gian, giúp lưu thông không khí và điều tiết ánh sáng tự nhiên. Các phòng chức năng vẫn đảm bảo trạng thái riêng tư và mở khi cần, gợi mở hơn về một không gian sẽ kết nối thật nhiều tình yêu thương gia đình.