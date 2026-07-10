Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải pháp lệch tầng để mở rộng không gian nhà phố

| | Bất động sản

Dự án là công trình nhà ở cho gia đình 3 thế hệ được xây dựng với diện tích khiêm tốn. Gia chủ là một cán bộ về hưu với mong muốn ngôi nhà là nơi khang trang, tươm tất để chứa đựng những niềm vui sum vầy cùng con cháu khi về già.

Ngôi nhà có diện tích khá khiêm tốn 4x14m, khối chức năng sinh hoạt chung và đảm bảo số lượng phòng ngủ là những yêu cầu cơ bản.

Chúng tôi tạo ra một giếng trời lớn ở giữa nhà và sử dụng giải pháp lệch tầng cho các khối chức năng rồi liên kết lại bằng các hệ cầu thang, trục giao thông hình thành và biến đổi tự nhiên theo hướng phát triển không gian chức năng.

Một khoảng rỗng lớn được thiết lập để duy trì tính cân bằng cho không gian, giúp lưu thông không khí và điều tiết ánh sáng tự nhiên. Các phòng chức năng vẫn đảm bảo trạng thái riêng tư và mở khi cần, gợi mở hơn về một không gian sẽ kết nối thật nhiều tình yêu thương gia đình.

Theo Thúy Hiền

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10 dự án bất động sản có quy mô khủng nhất Thủ đô từ trước đến nay

10 dự án bất động sản có quy mô khủng nhất Thủ đô từ trước đến nay Nổi bật

Việt Nam có 1 thị trấn mát mẻ quanh năm chỉ 15 độ, được Oscar du lịch vinh danh liên tục, là điểm đến của Sun Group, Bitexco, FLC...

Việt Nam có 1 thị trấn mát mẻ quanh năm chỉ 15 độ, được Oscar du lịch vinh danh liên tục, là điểm đến của Sun Group, Bitexco, FLC... Nổi bật

Hà Nội kiểm tra hệ thống chống ngập mới sau trận mưa gây ngập úng cục bộ

Hà Nội kiểm tra hệ thống chống ngập mới sau trận mưa gây ngập úng cục bộ

11:19 , 10/07/2026
KĐT Vĩnh Lộc: “Phú Mỹ Hưng của khu Tây” đã đến lúc được nhìn nhận đúng tầm

KĐT Vĩnh Lộc: “Phú Mỹ Hưng của khu Tây” đã đến lúc được nhìn nhận đúng tầm

11:00 , 10/07/2026
Hé mở về doanh nghiệp mới thành lập vừa được giao khu đất vàng hơn 3.600 m2 tại Nha Trang

Hé mở về doanh nghiệp mới thành lập vừa được giao khu đất vàng hơn 3.600 m2 tại Nha Trang

11:00 , 10/07/2026
Đồng Nai thông qua loạt dự án metro và cầu đường trọng điểm kết nối TPHCM

Đồng Nai thông qua loạt dự án metro và cầu đường trọng điểm kết nối TPHCM

10:53 , 10/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên