Hà Nội hoàn thành dữ liệu đất đai trong tháng 8

Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu sẽ được thực hiện theo nguyên tắc "làm đến đâu chắc đến đó". Hiện khối lượng công việc mới đạt khoảng 42%. Thành phố yêu cầu phân công rõ trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ. Tạo nền tảng cho chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và giải quyết thủ tục hành chính. Hiện thành phố còn hơn 1,26 triệu thửa đất cần chuẩn hóa và khoảng 2 triệu thửa đất chưa có dữ liệu.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn nhấn mạnh, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai và phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Minh Tấn, đợt cao điểm 45 ngày được xác định là giai đoạn tăng tốc để tập trung làm giàu, làm sạch dữ liệu, bảo đảm cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố đầy đủ, chính xác, đồng bộ và có thể khai thác hiệu quả.

Các đơn vị cần tập trung rà soát, chuẩn hóa, cập nhật, bổ sung dữ liệu theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 05/CT-TTg và các kế hoạch của thành phố, của Sở. Quá trình thực hiện phải gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, từng cán bộ; bảo đảm dữ liệu được cập nhật kịp thời, thống nhất, hạn chế tối đa sai sót, trùng lặp và thiếu thông tin.

Đến nay Hà Nội đã tạo lập cơ sở dữ liệu đối với hơn 2,12 triệu trong tổng số hơn 4,1 triệu thửa đất, đạt 50,6%. Trong đó, khoảng 838.000 thửa đất và hơn 261.000 căn hộ chung cư đã hoàn thiện theo tiêu chí "Đúng - Đủ - Sạch - Sống"...

Để hoàn thành các mục tiêu theo Chỉ thị số 05/CT-TTg, Hà Nội đặt ra các mốc tiến độ cụ thể. Trước ngày 10/7, duy trì, cập nhật và khai thác hiệu quả dữ liệu đối với 838.000 thửa đất và hơn 261.000 căn hộ chung cư đã đạt tiêu chí "Đúng - Đủ - Sạch - Sống".

Đến ngày 30/7, thành phố hoàn thành việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu, khớp nối ba nhóm thông tin gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và dữ liệu phi thuộc tính đối với hơn 1,3 triệu thửa đất.

Trước ngày 30/8, Hà Nội hoàn thành việc rà soát, cập nhật bổ sung dữ liệu, hồ sơ quét và xác minh thông tin chủ sử dụng đất đối với hơn 2 triệu thửa đất và căn hộ chung cư còn lại, bảo đảm toàn bộ dữ liệu đáp ứng tiêu chí "Đúng - Đủ - Sạch - Sống".



