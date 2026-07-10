Tin vui cho người mua nhà TP.HCM: Hơn 250 dự án đã được gỡ vướng cấp sổ hồng

Sau hơn 6 tháng triển khai nhiệm vụ năm 2026, Tổ Công tác 1645 của TP.HCM đã đạt những kết quả đáng chú ý trong việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho các dự án nhà ở, tạo tiền đề đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho người dân.

Thông tin tại buổi họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, tính đến ngày 1/7/2026, Tổ Công tác 1645 đã tổ chức họp định kỳ hằng tuần để rà soát các dự án còn vướng mắc.

Qua đó, Tổ Công tác đã xem xét 330 dự án, trong đó 251 dự án đã được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Theo ông Thắng, việc tháo gỡ các vướng mắc còn tồn đọng là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người mua nhà và góp phần khơi thông thị trường bất động sản.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, các vướng mắc tại các dự án trên địa bàn thành phố có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực và cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị. Vì vậy, việc xử lý được thực hiện thận trọng, đúng quy định pháp luật.

Đối với các dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM tiếp tục tiếp nhận thông tin từ phản ánh của người dân, văn bản đề nghị của chủ đầu tư để rà soát, tổng hợp và báo cáo Tổ Công tác 1645 xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng phối hợp với UBND các phường, xã, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam để thống kê các dự án chưa được xem xét cấp Giấy chứng nhận hoặc còn tồn tại vướng mắc pháp lý. Trên cơ sở đó, các cơ quan sẽ phân loại, xác định nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý và hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tổng hợp, rà soát các dự án còn tồn đọng; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan để kịp thời tham mưu Tổ Công tác 1645 xem xét, xử lý đúng quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho người dân tại các dự án trên địa bàn thành phố.