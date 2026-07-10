Tập đoàn NRC bị xử phạt và truy thu thuế

Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC (MCK: NRC, sàn HNX) vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 5577/QĐ-XPHC của Thuế Cơ sở 1 TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo quyết định này, Tập đoàn NRC bị xử phạt hành chính hơn 27,3 triệu đồng đối với các hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng và khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đồng thời, Tập đoàn NRC còn phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc nộp đủ số tiền truy thu thuế gần 136,7 triệu đồng và tiền chậm nộp hơn 66,1 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 29/6/2026, doanh nghiệp có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt (nêu trên) vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền NRC bị xử phạt hành chính và truy thu thuế là hơn 230 triệu đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn NRC còn phải giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ chuyển kỳ sau với số tiền gần 46,9 triệu đồng.

Phối cảnh dự án The Welltone Luxury Residence. Ảnh: NRC

Trong một diễn biến khác, mới đây Tập đoàn NRC đã thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Tuấn Hào giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 6/7/2026.

Thu nhập, quyền lợi và nghĩa vụ của ông Trần Tuấn Hào được thực hiện theo quy chế lương thưởng và các quy định hiện hành của công ty.

Theo thông tin giới thiệu trên website của NRC, ông Hào có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, đầu tư và quản trị doanh nghiệp. Trong quá trình công tác, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, trực tiếp tham gia xây dựng chiến lược, phát triển kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp và điều hành tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, thương mại,…

Trước đó, Tập đoàn NRC cũng công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần DKTK Thuận An.

Cụ thể, Tập đoàn NRC muốn thoái toàn bộ 152 tỷ đồng vốn góp tại DKTK Thuận An, tương ứng 15,2 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,66% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Tổng giá trị thoái vốn dự kiến không thấp hơn 152 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý II/2026.

HĐQT của Tập đoàn NRC giao Chủ tịch HĐQT lựa chọn đối tác, thời điểm và giá trị thoái vốn phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích cho công ty và cổ đông.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần DKTK Thuận An được thành lập từ ngày 28/6/2022, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Tường Huân (tỷ lệ 5%), Nguyễn Hữu Quang (tỷ lệ 5%) và ông Lê Thống Nhất- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NRC (tỷ lệ 90%).

Đến ngày 15/9/2022, DKTK Thuận An đã thực hiện tăng vốn điều lệ mức 300 tỷ đồng.