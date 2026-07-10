Toàn cảnh hồ điều hòa rộng tương đương Hồ Gươm tạo dấu ấn quan trọng trên trục đường Tố Hữu
Hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2) rộng hơn 17 ha đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công trình không chỉ góp phần giảm ngập cho khu vực phía Tây Hà Nội mà còn bổ sung thêm không gian mặt nước, cây xanh giữa khu vực tập trung nhiều dự án bất động sản, trong đó có dự án đang mở bán và được thị trường quan tâm trong giai đoạn này.
Hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2), dự án có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện sau nhiều tháng thi công và chuẩn bị đưa vào vận hành. Đây là công trình trọng điểm được TP Hà Nội triển khai nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực Mễ Trì - Mỹ Đình - Đại Mỗ.
Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 17,2 ha (rộng ngang ngửa sân Mỹ Đình), trong đó mặt nước rộng 12 ha tương đương Hồ Gươm, tổng chiều dài kè gần 1.950 m. Đến nay, gần như toàn bộ phần đào hồ với hơn 615.000 m³ đất đã hoàn thành. Cùng với đó, các hạng mục như kè bê tông dự ứng lực, cống điều tiết, cống liên hồ và hệ thống kết nối tiêu thoát nước với đường Tố Hữu, kênh Đồng Bông cũng đã được thi công đồng bộ.
Theo ghi nhận tại công trường, phần lớn hạng mục chính đã hoàn thiện. Lòng hồ đã được nạo vét, hệ thống kè bờ, đường dạo, lan can cùng hạ tầng kỹ thuật cơ bản thành hình. Nhà thầu hiện tập trung hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật còn lại để sớm đưa công trình vào vận hành theo kế hoạch.
Bên cạnh chức năng điều tiết nước và bổ sung không gian xanh, hồ điều hòa Đồng Bông 2 nằm trong khu vực được đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông. Công trình kết nối thuận lợi với tuyến BRT Tố Hữu, đường Trung Thư - Cương Kiên, Đại lộ Thăng Long…, đồng thời nằm sát tuyến Metro Cát Linh - Lê Văn Lương- Tố Hữu- Vành đai 4. Hệ thống hạ tầng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao khả năng kết nối của khu vực Mễ Trì - Trung Văn với các trung tâm của Thủ đô.
Khi hồ điều hòa này hoàn thiện cùng mạng lưới giao thông tạo thêm động lực phát triển mạnh cho thị trường bất động sản khu vực Mễ Trì - Trung Văn - Đại Mỗ. Trong bối cảnh quỹ đất dành cho cây xanh và mặt nước ngày càng hạn chế, các dự án nằm gần hồ điều hòa và công viên thường nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người mua nhờ lợi thế về cảnh quan và chất lượng môi trường sống.
Trong số các dự án đang triển khai, Central Lakeside nằm tiếp giáp hồ điều hòa Trung Văn và đối diện công viên, hồ điều hòa Mễ Trì đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Theo quy hoạch, dự án nằm trong cụm không gian mặt nước và cây xanh quy mô khoảng 20 ha. Khi hồ điều hòa hoàn thành, khu vực này sẽ được bổ sung thêm tiện ích cảnh quan, góp phần hoàn thiện môi trường đô thị và gia tăng sức hút của các dự án lân cận.
Không chỉ Central Lakeside, hồ điều hòa Mễ Trì cũng nằm giữa loạt bất động sản đã hình thành nhiều năm tại khu vực Trung Văn - Mễ Trì. Trong bán kính khoảng 500 m quanh hồ là các dự án như Làng Việt kiều Châu Âu, khu Mulberry Land, Season Avenue, Vinaconex 3,... cùng dãy nhà phố dọc các trục Tố Hữu, Trung Văn, Nguyễn Văn Lộc và Mễ Trì. Việc khu vực được bổ sung thêm hồ điều hòa, công viên và hạ tầng công cộng được đánh giá sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiện ích vốn còn thiếu của khu vực.
Điều này diễn ra trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản khu vực đã thiết lập ở mức cao. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, nhiều căn nhà phố tại một số khu đô thị cũ khu Trung Văn - Mễ Trì đã chạm ngưỡng 400 triệu đồng/m², cho thấy khu vực này thuộc nhóm có mặt bằng giá cao ở phía Tây Hà Nội.
Hơn nữa, những năm gần đây bất động sản ven hồ tại Hà Nội luôn thuộc nhóm có giá trị cao bởi nguồn cung hạn chế. Nhiều dự án nằm cạnh các hồ điều hòa như Giảng Võ, Thanh Xuân hay Vinhomes Green Bay (Mễ Trì) ghi nhận mức giá khoảng 1-1,2 tỷ đồng/m², phản ánh mức độ quan tâm của thị trường đối với các sản phẩm sở hữu lợi thế về mặt nước và không gian xanh.
Việc hồ điều hòa Mễ Trì dần hoàn thiện được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng và cảnh quan khu vực Mễ Trì - Trung Văn, nơi quỹ đất dành cho không gian xanh ngày càng hạn chế. Trên thị trường, các dự án nằm gần hồ điều hòa và công viên thường có sức hút lớn hơn nhờ lợi thế về môi trường sống. Khi công trình đi vào vận hành, diễn biến giao dịch và mặt bằng giá của các dự án lân cận sẽ phản ánh rõ hơn tác động của hạ tầng này đối với thị trường bất động sản khu vực.
Ngọc Linh
Nhịp Sống Thị Trường
Theo
Nhịp Sống Thị Trường
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