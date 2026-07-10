Toàn cảnh hồ điều hòa rộng tương đương Hồ Gươm tạo dấu ấn quan trọng trên trục đường Tố Hữu

Việc hồ điều hòa Mễ Trì dần hoàn thiện được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng và cảnh quan khu vực Mễ Trì - Trung Văn, nơi quỹ đất dành cho không gian xanh ngày càng hạn chế. Trên thị trường, các dự án nằm gần hồ điều hòa và công viên thường có sức hút lớn hơn nhờ lợi thế về môi trường sống. Khi công trình đi vào vận hành, diễn biến giao dịch và mặt bằng giá của các dự án lân cận sẽ phản ánh rõ hơn tác động của hạ tầng này đối với thị trường bất động sản khu vực.