Hầm xuyên núi dài 8km cao nhất Việt Nam nhận chỉ đạo “nóng”

UBND tỉnh Lai Châu vừa kiểm tra thực địa và chủ trì buổi làm việc về tình hình triển khai dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, kết nối phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) với xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu).

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên là công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt (nhóm A) với tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 8,8 km, trong đó hầm chính dài 2,63 km, hầm phụ dài 2,65 km được thiết kế theo tiêu chuẩn xuyên núi của Nhật Bản kết hợp tiêu chuẩn Việt Nam; phần tuyến đường đạt quy mô cấp III miền núi. Thời gian triển khai dự án từ năm 2023 đến năm 2027.

Đến ngày 1/3/2026, dự án đã đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công và giúp đỡ các chủ rừng thu gom cây gỗ và dọn dẹp mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện tại, ở địa phận tỉnh Lai Châu chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng đảm bảo cho đơn vị triển khai thi công, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cơ bản hoàn thành.

Đồng thời, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường phối hợp làm việc với UBND tỉnh Lào Cai để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư địa phận tỉnh Lào Cai (dự án thành phần 2). Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vì nhiều lý do đến nay chủ đầu tư dự án 2 (Ban Quản lý dự đầu tư xây dựng phường Sa Pa) vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, dự án hiện gặp khó khăn do địa hình đồi núi dốc đứng, đứt gãy, địa chất phức tạp và thời tiết sương mù, mưa kéo dài; vướng mắc tranh chấp đất đai giữa một số hộ dân và đường điện chưa di dời; công tác phối hợp bàn giao mặt bằng của địa phương bạn bị chậm so với mốc thời gian 30/6/2026. Ngoài ra, biến động tăng mạnh của giá dầu và sự khan hiếm nhân lực có tay nghề cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án…

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã báo cáo chi tiết các khó khăn, vướng mắc. Lãnh đạo các sở, ngành và chủ đầu tư, các nhà thầu tiến hành thảo luận, phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc và tập trung bàn giải pháp căn cơ để thống nhất cách làm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung khẳng định Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên là công trình trọng điểm có tính chất chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm như: Đối với Chủ đầu tư, cần chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ trước lãnh đạo tỉnh, đồng thời chủ trì phối hợp với các nhà thầu xây dựng biểu đồ thi công chi tiết cho từng hạng mục.

Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi sát sao tình hình giải ngân, kịp thời tham mưu các giải pháp điều hành linh hoạt và điều chỉnh kế hoạch vốn nếu cần thiết; đồng thời đôn đốc công tác nghiệm thu, thanh toán đúng quy định. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì rà soát toàn bộ vướng mắc, đề xuất giải pháp thi công hiệu quả và báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tích cực hướng dẫn thủ tục thu hồi đất, bồi thường, chuyển mục đích sử dụng rừng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phía tỉnh Lào Cai để sớm bàn giao mặt bằng. Song song đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND xã Bình Lư phải phối hợp chặt chẽ để hoàn thành bàn giao mặt bằng di chuyển đường điện.

Đặc biệt, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần rà soát kỹ tiến độ từng gói thầu để xây dựng kế hoạch bù tiến độ theo tuần, tháng và thực hiện thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành; chủ trì nghiên cứu giải pháp thi công đồng thời nhiều hạng mục, nhất là hạng mục hầm để rút ngắn thời gian; huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để tranh thủ thời tiết thuận lợi; trường hợp nhà thầu trì trệ do nguyên nhân chủ quan phải kịp thời xử lý nghiêm theo quy định hợp đồng và pháp luật.

Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên được khởi công ngày 19/12/2025, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh Lai Châu, với tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng.

Dự án được triển khai bởi liên danh nhà thầu thi công do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu.

Khi hoàn thành vào năm 2027, công trình sẽ thay thế cung đèo Ô Quy Hồ trên Quốc lộ 4D - một trong những tuyến đèo hiểm trở nhất khu vực miền núi phía Bắc. Tuyến hầm được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa Sa Pa và Lai Châu, đồng thời nâng cao mức độ an toàn giao thông, đặc biệt trong mùa mưa bão.