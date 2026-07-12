Toàn cảnh cây cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội - Phú Thọ sau gần 1 năm thi công

Theo ghi nhận trong những ngày đầu tháng 7/2026, trên công trường có nhiều mũi thi công hoạt động đồng thời. Do đang bước vào mùa mưa bão, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc triển khai các hạng mục tại hai đầu cầu, đồng thời duy trì thi công các phần việc dưới sông khi điều kiện cho phép.