Văn Phú muốn thoái vốn tại một công ty liên kết

Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú (MCK: VPI) công bố thông tin về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Văn Phú (gọi tắt là Thương mại Văn Phú), công ty liên kết của VPI.



Tổng số cổ phần chuyển nhượng là 965.300 cổ phần, tương đương 35% vốn điều lệ Thương mại Văn Phú. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Thương mại Văn Phú không còn là công ty liên kết của VPI.

Được biết, Thương mại Văn Phú mới thành lập tháng 11/2015, đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Ban đầu, doanh nghiệp có vốn điều lệ 275,8 tỷ đồng, trong đó ông Tô Như Toàn góp 57%, hai cổ đông Hoàng Thị Liên và Tạ Hữu Long mỗi người góp 14% và Nguyễn Minh Tuấn góp 15%. Ông Tạ Hữu Long giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Ở chiều ngược lại, ngày 5/6, HĐQT VPI thông qua góp thêm vốn vào Công ty CP Đầu tư và Quản lý Khách sạn Văn Phú (công ty con gián tiếp của VPI, gọi tắt là Khách sạn Văn Phú).

Theo đó, VPI sẽ mua thêm 1,2 triệu cổ phần để tăng sở hữu lên 3,3 triệu cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ Khách sạn Văn Phú.

Trong khi đó, ngày 02/06, HĐQT VPI thông qua chủ trương góp vốn lập Công ty TNHH MTV với tên gọi dự kiến là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Văn Phú với vốn 10 tỷ đồng do VPI góp 100%; ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn quản lý, tư vấn quản lý thiết kế.

Về hoạt động kinh doanh trong quý đầu năm 2026, Văn Phú ghi nhận doanh thu thuần gần 287,4 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 204,3 tỷ đồng, tăng 7%.

Trừ đi các khoản thuế phí, Văn Phú báo lãi ròng hơn 26,5 tỷ đồng, giảm 81,4% so với mức lãi ròng 142,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2026, Văn Phú lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 720 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 6,4% kế hoạch doanh thu và 3,7% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.