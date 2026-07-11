TPHCM hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng theo quy định mới

Theo đó, UBND cấp xã có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình cấp III, cấp IV, nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý.

Việc cấp giấy phép xây dựng bảo đảm phù hợp mục đích sử dụng đất; phù hợp một trong các loại quy hoạch tương ứng; bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật; thiết kế xây dựng công trình đã được lập, thẩm định và phê duyệt.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp từng loại công trình theo quy định. Trong đó, đối với cấp mới, hồ sơ bao gồm đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu, giấy tờ hợp pháp về đất đai, hồ sơ thiết kế xây dựng.

Nếu đến thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công mà công trình chưa được khởi công, chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ gia hạn tối đa 2 lần, một lần là 12 tháng.

UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý trật tự xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quản lý. Việc quản lý phải thực hiện từ lúc tiếp nhận thông báo khởi công, khởi công xây dựng cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng.

Đối với công trình thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng, UBND cấp xã kiểm tra việc đáp ứng điều kiện được miễn; sự tuân thủ của việc xây dựng với quy hoạch được sử dụng làm cơ sở lập dự án; sự phù hợp với các nội dung, thông số chủ yếu của thiết kế xây dựng tại Báo cáo nghiên cứu khả thi được cơ quan chuyên môn thẩm định (nếu có).

Sở Xây dựng lưu ý, khi địa phương phát hiện vi phạm, phải yêu cầu dừng thi công, thực hiện giám sát việc ngừng thi công, áp dụng biện pháp cần thiết buộc dừng thi công. Đồng thời, cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền.