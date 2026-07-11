Xã Ứng Hòa đấu giá thành công 34 thửa đất, thu hơn 118,8 tỷ đồng

Các thửa đất đưa ra đấu giá có tổng diện tích khoảng 4.200m², diện tích mỗi thửa từ 120-180m², được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài. Giá khởi điểm của các thửa đất là 8,026 triệu đồng/m². Theo quy chế đấu giá, mức trả giá ở vòng đấu thứ nhất được áp dụng thống nhất là 17 triệu đồng/m²; tại vòng đấu thứ hai và thứ ba, bước giá chênh lệch giữa các lần trả giá là 200 nghìn đồng/m².

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp qua 3 vòng bắt buộc, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, công khai, minh bạch và khách quan.

Kết quả, cả 34 thửa đất đều được đấu giá thành công. Mức giá trúng thấp nhất đạt 25,026 triệu đồng/m², trong khi mức giá trúng cao nhất đạt 41,226 triệu đồng/m², tương đương gấp 5,13 lần giá khởi điểm. Tổng số tiền thu từ phiên đấu giá đạt hơn 118,8 tỷ đồng, bổ sung nguồn thu quan trọng cho ngân sách địa phương.

Khách hàng ký xác nhận vào phiếu đấu giá đất. Ảnh: Đức Duy

Theo lãnh đạo xã Ứng Hòa, việc tổ chức đấu giá thành công các thửa đất không chỉ góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư phát triển mà còn khẳng định quyết tâm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, sử dụng đất đai theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Việc tổ chức đấu giá chặt chẽ, đúng quy trình cũng góp phần hạn chế các tiêu cực có thể phát sinh trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Nguồn thu từ phiên đấu giá sẽ được xã Ứng Hòa ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị, nâng cấp các công trình dân sinh và từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn. Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong giai đoạn tới.