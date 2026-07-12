Mục sở thị BST 60 dinh thự siêu sang bên Crystal Lagoon gần 0,5km trước ngày bàn giao tại Ciputra

Trong bối cảnh quỹ đất thấp tầng tại khu vực nội đô Hà Nội ngày càng cạn kiệt, những dự án dinh thự quy mô lớn trở thành tài sản đặc biệt khan hiếm khi xuất hiện trên những thị trường đắt giá như Tây Hồ Tây - Ciputra. Chính vì vậy, việc Crystal Grand Mansion của Noble Palace Tay Ho chuẩn bị bàn giao đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của thị trường. Với quy mô giới hạn chỉ 60 căn, BST dinh thự này có quy mô 5 tầng nổi và 1 hầm riêng, được xây dựng trên diện tích đất từ 200m² đến 453m², diện tích sàn lên tới cả ngàn m2 (tương đương khoảng 10 đến hơn 20 căn hộ cao cấp cộng lại).

Đáng chú ý, Crystal Grand Mansion là BST dinh thự duy nhất trong toàn dự án có vị trí kế cận tổ hợp mặt nước Crystal Lagoon dài gần 0,5km. Giữ vai trò trục cảnh quan trung tâm, không gian mặt nước trong xanh này kết nối toàn bộ hệ thống đường dạo bộ, chuỗi tiện ích giải trí đa dạng cùng hàng dừa soi bóng bên những dãy dinh thự phong cách Châu Âu, tạo nên một quần thể kiến trúc - cảnh quan độc đáo giữa lòng Ciputra.

Không gian sống đậm chất sinh thái mang đến giá trị kép về cảnh quan thiên nhiên và phong thủy cho các dinh thự đơn lập hướng dòng sông nội khu.

Các dinh thự song lập sở hữu hai mặt tiền, trong đó một mặt nằm trên trục đường rộng 30m kết nối trực tiếp với đại đô thị Ciputra sầm uất, cùng mặt hướng về nội khu, đáp ứng cả tiêu chí kinh doanh và an cư hoàn hảo

Toàn bộ mặt ngoài dinh thự được xử lý bằng công nghệ sơn phục chế đá cổ Châu Âu cùng hệ vật liệu tinh tuyển từ đá slate tự nhiên, kính hộp Low-E hai lớp, các chi tiết phào chỉ, lan can được chế tác công phu, bậc tam cấp ốp đá tự nhiên…mang dáng dấp phố châu Âu tại Hà Nội

Bên dưới dự án là hệ thống giao thông "ngầm hóa" hoàn toàn, tích hợp cảm biến và công nghệ nhận diện AI, kết nối trực tiếp tới hầm riêng từng căn dinh thự, qua đó đảm bảo hành trình di chuyển an toàn, kín đáo và rêng tư tuyệt đối cho gia chủ. Tại hầm riêng, ngoài khu vực garage, gia chủ có thể quy hoạch các không gian tuỳ biến như hầm rượu, phòng tiệc….

Hệ tiện ích 5 sao ngay bên thềm nhà

Tọa lạc đối diện dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, Crystal Grand Mansion thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích cao cấp từ tổ hợp hàng hiệu tiên phong này. Đáng chú ý là tổ hợp tiện ích giải trí mặt đất bên bờ biển nhân tạo Crystal Lagoon dài gần 0,5km; trung tâm thương mại quy mô tại 5 tầng khối đế; cùng 'tổ hợp giải trí chân mây' giữa tầng không với hệ thống nhà hàng, sky bar và lounge YAMA Dubai 6 sao tại tầng 39-40, được quản lý vận hành bởi thương hiệu danh tiếng đến từ Dubai là Sunset Hospitality Group.

Dòng sông Crystal Lagoon sẽ trở thành tâm điểm giải trí thượng lưu, không gian thư giãn đầy nghệ thuật, kết hợp giữa ánh sáng và công nghệ trình chiếu ấn tượng

Bên cạnh đó, cư dân còn được thụ hưởng hàng trăm tiện ích đồng bộ của khu đô thị Ciputra - Tây Hồ Tây trong bán kính vài phút di chuyển, đặc biệt là hệ thống trường liên cấp Cranleigh School Hanoi với tinh hoa giáo dục Anh Quốc hơn 160 năm đang được xây dựng ngay gần kề.

Trường liên cấp Cranleigh School Hanoi đang được Sunshine Group xây dựng tại KĐT Ciputra và là cơ sở đầu tiên của Cranleigh School tại Việt Nam

Theo kế hoạch, Crystal Grand Mansion sẽ được bàn giao từ quý III/2026. Đây là một trong số ít dự án đã hoàn thiện pháp lý đầy đủ và đang bước vào giai đoạn bàn giao tại Ciputra giai đoạn này. Từ nay đến hết ngày 31/08/2026, dự án áp dụng mức chiết khấu lên tới 5% giá trị BĐS (tính trên giá trước thuế VAT và kinh phí bảo trì) cho khách giao dịch thành công. Bên cạnh đó, 50 khách hàng đầu tiên được tặng gói nội thất có giá trị lên tới 16 tỷ đồng, khấu trừ trực tiếp vào giá bán theo giá trị từng sản phẩm. Về phương án tài chính, người mua có thể lựa chọn chương trình NobleX Capital, với mức lợi ích tài chính 12% sau 12 tháng khi thanh toán trước 75% giá trị bất động sản. Sau 12 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu BĐS.

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