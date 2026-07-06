Toàn cảnh nút giao gần 2.400 tỷ đồng đang thành hình ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội
Sau hơn một năm thi công, nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long (xã An Khánh, Hà Nội) đang dần thành hình với hệ thống cầu nhánh dạng tuabin và hầm chui quy mô lớn. Công trình được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thành trong năm 2026.
Cận cảnh siêu nút giao gần 2.400 tỷ đồng phía Tây Hà Nội.
Sau hơn một năm thi công, hệ thống cầu nhánh và các hạng mục chính đã dần hiện rõ. Từ trên cao có thể thấy rõ quy mô của nút giao khác mức quy mô lớn tại khu vực phía Tây Hà Nội.
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.384 tỷ đồng, được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội và tăng cường kết nối các tuyến giao thông trọng điểm.
Trên công trường, hệ thống cầu nhánh dạng tuabin đang được triển khai đồng loạt. Các tuyến cầu cong bắt đầu hình thành, hình thành mạng lưới giao thông đa tầng.
Theo thiết kế, công trình gồm bốn cầu nhánh với tổng chiều dài khoảng 2.357 m, mặt cắt rộng 8,8 m, bố trí hai làn xe.
Hai nhịp cầu nhánh số 4 đã hoàn thành, trong khi các nhánh còn lại tiếp tục được thi công.
Hầm chui trực thông theo hướng đường Hoàng Tùng đi Quốc lộ 32 dài khoảng 975 m đang được thi công khẩn trương. Máy móc, thiết bị cùng hàng trăm kỹ sư, công nhân làm việc liên tục trên công trường.
Sau khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối Đại lộ Thăng Long, đường Vành đai 3,5 và Quốc lộ 32, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực.
Phối cảnh 3D và vị trí thi công của dự án.
Theo Trọng Tài
Tiền phong
Theo
Tiền phong
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