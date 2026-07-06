Sau khi Vinhomes, Sun Group, FPT, Hòa Phát,... đổ bộ, thành phố nhỏ nhất Việt Nam sắp có thêm khu đô thị hơn 5.700 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Thương mại DGL Việt Nam vừa công bố Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án Khu đô thị tại xã Đồng Thái và xã An Đồng, huyện An Dương (nay là phường An Hải, TP. Hải Phòng).

Theo hồ sơ, dự án có quy mô khoảng 64,2 ha, tiếp giáp các khu dân cư Tê Chử, Hoàng Mai và Bạch Mai. Khu đất nằm cạnh ĐT.220, đường Vành đai 2 và gần sông Lạch Tray. Hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp với hơn 45 ha, bên cạnh khoảng 2,7 ha đất ở.

Về quy hoạch, dự án dành hơn 24 ha để phát triển nhà ở và khoảng 5 ha đất công cộng. Trong đó, khu nhà ở liền kề gồm 1.720 căn cao 4 tầng, mật độ xây dựng khoảng 85%, bố trí dọc các tuyến đường chính và đường nội khu. Khu biệt thự có 117 căn cao 4 tầng, mật độ xây dựng khoảng 43%, được bố trí thành các cụm, xen kẽ hệ thống cây xanh và mặt nước.

Điểm nhấn của dự án là trung tâm thương mại cao 9 tầng nổi và 1 tầng hầm tại phía Nam, có mật độ xây dựng 48,5%, tổng diện tích sàn gần 40.000 m2, tiếp giáp đường Vành đai 2 rộng 17,5 m.

Bên cạnh đó, dự án quy hoạch 3 lô đất để xây dựng 6 tòa nhà ở xã hội và 2 tòa chung cư thương mại, cao 14 tầng, mật độ xây dựng khoảng 41,5%, với tổng diện tích sàn khoảng 148.400 m2. Ngoài ra, khu đô thị còn được bố trí các hạng mục hạ tầng xã hội như trạm y tế, trường học, trung tâm văn hóa - thể dục thể thao và các công trình phụ trợ khác.

Dự án có tổng mức đầu tư 5.738 tỷ đồng. Theo kế hoạch, giai đoạn chuẩn bị đầu tư sẽ hoàn thành trong quý III/2026, thi công từ quý IV/2026 đến quý II/2031, trước khi hoàn thành và đưa vào khai thác từ quý II/2031.

Phối cảnh dự án (Ảnh: ĐTM).

Hải Phòng là thành phố nhỏ nhất Việt Nam và đang trở thành một trong những địa phương thu hút mạnh nhất dòng vốn đầu tư của các tập đoàn lớn trong nước, với hàng loạt dự án quy mô lớn trải rộng từ bất động sản, khu công nghiệp đến công nghệ và giáo dục.

Nổi bật là Vinhomes với đại đô thị Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên rộng gần 900 ha với tổng vốn đầu tư 2,4 tỷ USD, đồng thời doanh nghiệp phát triển các khu công nghiệp Nam Tràng Cát và Ngũ Phúc (giai đoạn 1). Trong lĩnh vực công nghệ, FPT đã đầu tư Tổ hợp Giáo dục FPT và đang mở rộng hợp tác với Hải Phòng trong các lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và trung tâm dữ liệu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Ở lĩnh vực công nghiệp, nhiều "ông lớn" cũng đang tăng tốc hiện diện tại Hải Phòng. Hòa Phát triển khai Khu công nghiệp Hoàng Diệu quy mô khoảng 245 ha; Kinh Bắc (KBC) phát triển nhiều dự án như Khu công nghiệp Kim Thành 2, Bình Giang và cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ; trong khi Taseco Land đầu tư Khu công nghiệp Thủy Nguyên quy mô gần 250 ha. Bên cạnh đó, thành phố còn thu hút nhiều nhà đầu tư lớn khác như GELEX, VSIP, Sun Group hay DOJILAND.