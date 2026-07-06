Tỉnh được loạt ông lớn Vinhomes, Ecopark, T&T Group... đổ bộ sắp có khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp lớn nhất với quy mô hơn 5.300ha

UBND tỉnh Tây Ninh vừa phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Thạnh Đức với quy mô nghiên cứu hơn 5.374ha, trong đó diện tích lập quy hoạch khoảng 5.200ha. Đây được xem là một trong những khu đô thị - công nghiệp quy mô lớn nhất của tỉnh, định hướng phát triển theo mô hình tích hợp giữa đô thị, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao.

Theo quyết định phê duyệt, khu vực quy hoạch nằm trên địa bàn xã Thạnh Đức và một phần các xã Cầu Khởi, Truông Mít. Phạm vi dự án có phía Tây giáp phường Long Hoa, phía Nam giáp Quốc lộ 22B cùng khu dân cư hiện hữu, các phía còn lại tiếp giáp khu dân cư thuộc các địa phương lân cận.

Đồ án được lập với tầm nhìn đến năm 2050, trong đó giai đoạn quy hoạch đến năm 2035. Mục tiêu là cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, đồng thời triển khai Đề án hình thành và phát triển Khu phức hợp Mộc Bài Xuyên Á dọc hành lang kinh tế Tây Ninh - Bình Dương.

Theo quy hoạch, Thạnh Đức sẽ phát triển thành khu đô thị mới kết hợp thương mại, dịch vụ và công nghiệp hiện đại, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam của tỉnh. Mô hình phát triển hướng đến xây dựng hệ sinh thái sản xuất - đô thị đồng bộ, thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, công nghiệp sạch, sử dụng năng lượng xanh và có giá trị gia tăng lớn.

Đồng thời, quy hoạch cũng đặt mục tiêu kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật với đô thị Hòa Thành và các khu vực lân cận, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo cơ sở lựa chọn nhà đầu tư và triển khai các dự án thành phần trong thời gian tới.

Điểm nhấn của đồ án là khu phát triển công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.725,5ha, được chia thành 6 khu công nghiệp có quy mô từ khoảng 328-500ha mỗi khu.

Trong đó, Khu công nghiệp 1 và Khu công nghiệp 2 có quy mô lần lượt khoảng 500ha và 498ha, định hướng trở thành các khu công nghiệp sinh thái, giảm phát thải, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, sử dụng năng lượng xanh và tạo giá trị gia tăng cao.

Bốn khu công nghiệp còn lại có quy mô từ khoảng 328-496ha cũng được quy hoạch theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, tập trung phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp nhẹ và công nghiệp hỗ trợ, phù hợp xu hướng chuyển đổi xanh trong sản xuất.

Bên cạnh quỹ đất công nghiệp, đồ án dành khoảng 2.456,8ha để phát triển khu đô thị - dịch vụ với quy mô dân số khoảng 200.000 người.

Theo quy hoạch, khu vực này sẽ hình thành 5 khu đô thị có diện tích từ gần 336ha đến khoảng 695ha.

Khu đô thị số 1 rộng khoảng 335,76ha, quy mô khoảng 27.000 dân, được định hướng phát triển các khu thương mại, dịch vụ, nhà ở thương mại, nhà ở công nhân và nhà ở xã hội nhằm phục vụ lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lân cận.

Khu đô thị số 2 có diện tích khoảng 418,86ha, dân số khoảng 33.500 người, phát triển theo mô hình đô thị kết hợp dịch vụ hỗ trợ công nghiệp, ưu tiên không gian sống cho người lao động, chuyên gia cùng hệ thống công trình công cộng và cây xanh.

Khu đô thị số 3 rộng khoảng 604,9ha với quy mô khoảng 48.300 dân sẽ là khu dân cư đô thị quy mô lớn, tích hợp nhà ở, công trình dịch vụ, công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Trong khi đó, Khu đô thị số 4 có diện tích lớn nhất, khoảng 695,39ha với quy mô khoảng 58.000 người, được quy hoạch là khu đô thị dịch vụ - nhà ở tổng hợp, đóng vai trò là cực phát triển mới, gắn với các trục giao thông và khu công nghiệp phía Nam.

Khu đô thị số 5 rộng khoảng 401,88ha, quy mô khoảng 33.200 người, được định hướng trở thành khu dân cư kết hợp dịch vụ và cây xanh, góp phần hoàn thiện cấu trúc đô thị toàn khu vực.

Theo quyết định phê duyệt, các khu đô thị sẽ được đầu tư theo định hướng đô thị thông minh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Bên cạnh nhà ở thương mại còn có quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cùng hệ thống trường học, y tế, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống của người dân và lực lượng lao động.

Đối với các khu công nghiệp, sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, từng khu sẽ tiếp tục lập quy hoạch xây dựng chi tiết theo quy định. Quy mô sử dụng đất, cơ cấu ngành nghề và số lượng lao động sẽ được xác định trong giai đoạn triển khai từng dự án.

Việc phê duyệt quy hoạch Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Thạnh Đức diễn ra trong bối cảnh Tây Ninh đang đẩy mạnh phát triển các hành lang kinh tế, khu công nghiệp và đô thị mới nhằm gia tăng sức hút đầu tư.

Thời gian qua, địa phương cũng là điểm đến của nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản và hạ tầng như Vinhomes, Ecopark, T&T Group cùng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước nghiên cứu, đề xuất các dự án quy mô lớn.