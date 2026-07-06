Hàng triệu người dân phía Bắc đón tin vui lớn: Siêu dự án dài gần 350 km đi qua 7 tỉnh, thành sắp được triển khai

Theo Báo Chính phủ, chiều 4/7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan và lãnh đạo 7 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ về công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô.

Theo Bộ Xây dựng, dự án có tổng chiều dài khoảng 349 km, đi qua địa bàn 7 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Tuyến chính được thiết kế với quy mô 6 làn xe cao tốc, bề rộng 32,25 m. Dọc tuyến sẽ bố trí đường song hành đạt tối thiểu tiêu chuẩn đường cấp III với 2 làn xe. Riêng các đoạn qua địa hình đồi núi thuộc Phú Thọ và Thái Nguyên chỉ đầu tư đường gom để kết nối giao thông địa phương.

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng 45 nút giao liên thông, hệ thống giao thông thông minh, trung tâm quản lý, điều hành giao thông cùng các trạm dừng nghỉ hiện đại, đồng bộ.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất 10 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc họp với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô (Ảnh: VGP/Phương Nguyên).

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị 7 tỉnh, thành phố thống nhất quyết tâm tự bảo đảm nguồn vốn đầu tư đường song hành và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, rà soát kỹ tổng mức đầu tư của dự án, bảo đảm cân đối với suất đầu tư bình quân trên 1 km của các tuyến cao tốc khác trong cả nước, có tính đến biến động giá nguyên vật liệu thời gian gần đây.

Bộ Xây dựng cũng được giao xác định cơ cấu vốn và nhu cầu phù hợp với tiến độ, phân kỳ đầu tư của từng giai đoạn; phân tích rõ ưu, nhược điểm của hai hình thức đầu tư theo phương thức hợp tác công tư (PPP) và đầu tư công.

Sau khi Bộ Xây dựng xác định rõ tổng mức đầu tư và phân kỳ vốn, Bộ Tài chính cần báo cáo cụ thể khả năng cân đối, bổ sung nguồn lực.

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 1/7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước, đã chủ trì cuộc họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô.

Theo tính toán sơ bộ, dự án sử dụng khoảng 2.925 ha đất, với tổng mức đầu tư khoảng 235.741 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 64.000 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 138.300 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác gần 9.700 tỷ đồng; chi phí dự phòng gần 23.700 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ, dự án được đề xuất chia thành 15 dự án thành phần, gồm 7 dự án giải phóng mặt bằng, đầu tư đường song hành tại 7 địa phương và 8 dự án đầu tư tuyến chính, trong đó có một dự án riêng cho các cầu lớn. Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công năm 2027 và cơ bản hoàn thành vào năm 2030.

Khi hoàn thành, đường Vành đai 5 được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng tại khu vực phát triển năng động bậc nhất cả nước; tăng cường tính kết nối, đồng bộ hạ tầng giao thông giữa Thủ đô Hà Nội với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; nâng cao năng lực vận tải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng.