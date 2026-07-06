Việt Nam sắp có thêm tuyến đường ven biển 6.000 tỷ đồng, kết nối Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Gia Lai

Các vị trí và hướng tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 3).

Theo thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai giai đoạn III dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.000 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài khoảng 32,6 km, đi qua các xã, phường Lân Phong, Trà Câu, Đức Phổ, Khánh Cường và Sa Huỳnh. Điểm đầu kết nối với giai đoạn IIb của tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh tại xã Lân Phong, trong khi điểm cuối nối với dự án đường ven biển đoạn cầu Thiện Chánh đi Quảng Ngãi thuộc tỉnh Gia Lai tại khu vực ranh giới hai tỉnh.

Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh đã hình thành, việc làm tiếp đoạn còn lại sẽ giúp nối thông khu vực ven biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Gia Lai. Ảnh: PHƯƠNG AN.

Theo quy hoạch, tuyến đường có nền rộng từ 22-41 m, mặt đường rộng 12-16 m. Dự án sẽ đầu tư đồng bộ các hạng mục như nền, mặt đường, cầu, cống, nút giao, hệ thống thoát nước, dải phân cách, công trình đảm bảo an toàn giao thông cùng hệ thống chiếu sáng, vỉa hè và cây xanh tại các khu vực dân cư, đô thị khi cần thiết. Đây là dự án nhóm A, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Khi hoàn thành, đoạn tuyến này sẽ khép kín toàn bộ tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh theo quy hoạch, hình thành trục giao thông ven biển liên tục kết nối Quảng Ngãi với Gia Lai, đồng thời góp phần hoàn thiện tuyến đường ven biển xuyên suốt từ Bắc vào Nam.

Tuyến đường ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh băng qua Bầu Ốc ở xã Mỏ Cày. Ảnh: PHƯƠNG AN.

Theo tỉnh Quảng Ngãi, dự án sẽ tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo động lực phát triển kinh tế biển, du lịch và dịch vụ, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất, tiềm năng khu vực ven biển và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Song song với dự án trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 đến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh với tổng vốn khoảng 800 tỷ đồng.

Dự án Coastal Quảng Ngãi được đánh giá hưởng lợi trực tiếp từ các hạ tầng giao thông trọng điểm địa phương.

Tuyến đường Đông - Tây mới này dài khoảng 6,4 km, bắt đầu từ nút giao đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và kết nối trực tiếp với đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ 80 km/h, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cầu, cống, nút giao và hạ tầng kỹ thuật.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng không gian phát triển đô thị phía Đông, thúc đẩy công nghiệp, logistics, du lịch ven biển và nâng cao hiệu quả liên kết vùng.