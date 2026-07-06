Một tỉnh hút gần 195.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào loạt dự án trọng điểm, Sungroup và Sơn Hải góp mặt

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp thuận nghiên cứu dự án đầu tư cho các nhà đầu tư. (Ảnh: quangtri.gov.vn)

Ngày 04/7/2026, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị với chủ đề "Quảng Trị - Không gian mới, Cơ hội mới".

Theo quy hoạch, Quảng Trị xác định phát triển dựa trên bốn trụ cột chiến lược gồm: Năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh; đồng thời hình thành ba hành lang kinh tế động lực, bảy cực tăng trưởng và hai vùng phát triển trọng điểm, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Quy hoạch đồng thời xác định mô hình phát triển dựa trên 3 hành lang kinh tế động lực, 7 cực tăng trưởng và 2 vùng phát triển trọng điểm; hình thành mạng lưới đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, trung tâm logistics và các khu du lịch trọng điểm, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Quy hoạch không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo lập những động lực tăng trưởng mới, cơ hội hợp tác mới và nền tảng để Quảng Trị trở thành một cực phát triển quan trọng của khu vực Bắc Trung bộ và Hành lang kinh tế Đông-Tây.﻿

Đến năm 2030, Quảng Trị phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Bắc Trung Bộ, là trung tâm năng lượng sạch, logistics và du lịch đặc sắc của miền Trung. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 10%/năm; quy mô nền kinh tế khoảng 238.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt từ 180 - 200 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 520.000 tỷ đồng; công suất nguồn điện trên 15.000 MW; thu hút từ 13 - 15 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị hướng tới trở thành trung tâm năng lượng sạch, logistics, du lịch và kinh tế biển có vị thế trong khu vực Đông Nam Á.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp thuận nghiên cứu đầu tư cho 33 dự án, đề xuất dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư lên đến 194.580 tỷ đồng, tương đương 7,719 tỷ USD.

Trong số các dự án đáng chú ý có Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch III của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với tổng vốn đầu tư 41.826 tỷ đồng; hai dự án của Sun Group gồm Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối (16.238 tỷ đồng) và Khu đô thị hỗn hợp trung tâm TP Đồng Hới phía Tây hồ Bàu Tró (11.930 tỷ đồng).

Lĩnh vực năng lượng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với hàng loạt dự án điện gió của Neragroup, Win International Energy, SCI, AMACCAO, Thành An, Hải Anh, Hòa Bình cùng nhiều doanh nghiệp khác.

Bên cạnh đó, còn có dự án Khu đô thị Trung Trạch, tổng vốn đăng ký đầu tư 5.236 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Khu đô thị Trung Trạch; dự án The Grand Sơn Hải Resort, tổng vốn đăng ký đầu tư 2.356,568 tỷ đồng của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải; và Dự án Khu đô thị mới phía Nam thị xã Ba Đồn, tổng vốn đăng ký đầu tư 1.647 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Nam Gianh Central...﻿

Ngoài các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, tỉnh cũng trao văn bản chấp thuận nghiên cứu, khảo sát cho một số dự án quy mô lớn như Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị với tổng vốn dự kiến 66.453 tỷ đồng, Khu công nghiệp Bố Trạch 6.000 tỷ đồng và hai dự án của Tập đoàn BAF Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng vốn hơn 3.300 tỷ đồng.