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Người dân Hà Nội đón tin vui lớn khi làm thủ tục đất đai

| | Bất động sản

Người dân Hà Nội đón tin vui lớn khi làm thủ tục đất đai

Từ ngày 1/7, Hà Nội yêu cầu cơ quan thuế chỉ có tối đa 5 ngày làm việc để xác định số tiền sử dụng đất người dân phải nộp khi làm sổ đỏ, thay vì 7 ngày như trước.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 84 quy định trình tự luân chuyển hồ sơ để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong các trường hợp áp dụng bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết số 254.

Theo quy trình mới, trong 7 ngày làm việc kể từ khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn hoặc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phải chuyển thông tin địa chính thửa đất (theo Mẫu số 19 ban hành kèm Nghị định 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025) đến Thuế TP. Hà Nội.

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, Thuế TP. Hà Nội có thời hạn không quá 5 ngày làm việc để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cùng các khoản nghĩa vụ tài chính khác nếu phát sinh. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ phát hành thông báo nộp tiền gửi tới người sử dụng đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và cơ quan thu ngân sách để phục vụ công tác theo dõi, hạch toán.

Sau khi nhận thông báo, người sử dụng đất thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định vào ngân sách Nhà nước.

Trong 2 ngày làm việc kể từ thời điểm người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan thu ngân sách Nhà nước sẽ chuyển thông tin thu nộp đến Thuế TP. Hà Nội để xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Tiếp đó, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Thuế TP. Hà Nội sẽ ban hành văn bản xác nhận người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và gửi đến người sử dụng đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Văn phòng Đăng ký đất đai. Đây là căn cứ để thực hiện bàn giao đất trên thực địa, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Theo tính toán, nếu hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ ngay từ đầu và người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn, toàn bộ quy trình xử lý của các cơ quan Nhà nước có thể hoàn tất trong dưới 20 ngày làm việc, chưa bao gồm thời gian người sử dụng đất thực hiện việc nộp tiền.

Tú An

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