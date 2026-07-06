Không chỉ mua bán nhà đất, nhiều khoản thu nhập từ bất động sản cũng phải nộp thuế TNCN, người dân cần biết rõ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn, thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, Điều 11 của Nghị định đã làm rõ phạm vi thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân , với nhiều trường hợp không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán nhà, đất.

Theo quy định, thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất. Tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở (kể cả nhà ở hình thành trong tương lai), công trình xây dựng, kết cấu hạ tầng và các tài sản là sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp gắn liền với đất.

Bên cạnh đó, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà ở, bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, cũng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Nghị định cũng đưa vào diện chịu thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất (bao gồm cả đất có mặt nước) và quyền thuê mặt nước.

Đáng chú ý, phạm vi thu nhập chịu thuế còn bao gồm các khoản thu nhập khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức. Trong đó có trường hợp góp vốn bằng bất động sản để thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Một điểm đáng lưu ý khác là hoạt động ủy quyền cũng được xác định là phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nếu người được ủy quyền được trao đầy đủ các quyền tương tự quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật dân sự.

Như vậy, theo Nghị định 253/2026/NĐ-CP, phạm vi thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với bất động sản không chỉ giới hạn ở giao dịch mua bán nhà, đất mà còn mở rộng sang nhiều hình thức chuyển giao quyền, góp vốn bằng bất động sản và các giao dịch có bản chất là chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7.﻿