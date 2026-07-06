Lakeside Residences: Tuyên ngôn “Kiêu hãnh thầm lặng” từ những bậc thầy kiến tạo quốc tế

SCSY Studio: Khi kiến trúc hòa mình vào địa thế nguyên bản

Trong hành trình kiến tạo các khu nghỉ dưỡng và điểm đến cao cấp trên thế giới, đội ngũ SCSY Studio luôn bắt đầu từ những giá trị đã hiện hữu của vùng đất thay vì áp đặt một hình mẫu kiến trúc có sẵn. Tư duy ấy đã theo họ từ Four Seasons Okinawa, Fairmont Maldives đến Lakeside Residences.

Nếu tại Okinawa hay Maldives, cảm hứng đến từ hệ sinh thái biển đảo và văn hóa bản địa, thì tại Thanh Xuan Valley đó là hồ Thiều Quang, những triền đồi tự nhiên và cánh rừng thông đã trưởng thành qua nhiều thập kỷ.

Theo kiến trúc sư Chris Singer - Giám đốc điều hành SCSY Studio, khi bản thân vùng đất đã sở hữu những giá trị được bồi đắp qua thời gian, kiến trúc không cần trở thành tâm điểm để khẳng định sự hiện diện. Đó là nền tảng cho triết lý "Quiet Confidence" – Sự kiêu hãnh thầm lặng được thể hiện trong bộ sưu tập 124 biệt thự Lakeside Residences qua ngôn ngữ kiến trúc Đương đại (Contemporary) biết tiết chế, tôn trọng thiên nhiên và hòa mình vào địa thế nguyên bản.

Triết lý ấy tiếp tục được chuyển hóa vào từng lớp trải nghiệm bên trong mỗi tư gia. Theo quan điểm của SCSY Studio, những không gian rộng mở có khả năng tạo nên khung nền tinh tế để cá tính của mỗi gia chủ được thể hiện thông qua cách bài trí, bộ sưu tập nghệ thuật hay những lựa chọn mang dấu ấn cá nhân.

Không chỉ mở rộng cảm giác về chiều cao và thể tích không gian, thiết kế này còn giúp ánh sáng lan tỏa sâu hơn vào nội thất, tăng cường khả năng thông gió tự nhiên và tạo nên sự kết nối liền mạch với những "phòng khách ngoài trời": sân vườn, hồ bơi vô cực và sàn thư giãn.

Không gian phòng khách thông tầng cao tới 8 mét được kiến tạo như trung tâm trải nghiệm của mỗi không gian Lakeside Residences.

Bên cạnh đó, bảng vật liệu tinh tuyển mang cảm hứng từ đá tự nhiên, gỗ và các chất liệu cao cấp như kính hộp Double Low-E hay kim loại chống ăn mòn được lựa chọn nhằm tăng cường sự bền vững cùng thời gian, nâng tầm sự kết nối giữa con người với thiên nhiên qua những tiếp xúc bề mặt đầy tinh tế.

Qua từng quyết định quy hoạch và thiết kế tinh tuyển, tuyên ngôn kiến tạo của SCSY Studio tại Lakeside Residences được dẫn dắt bởi một tư duy nhất quán. Khi kiến trúc biết lùi lại đúng lúc, thiên nhiên sẽ có cơ hội cất lên tiếng nói của mình.

Element Design Studio: Khi thiên nhiên trở thành trung tâm của trải nghiệm sống

Nếu SCSY lựa chọn để kiến trúc hòa vào cảnh quan, thì Element Design Studio lại bắt đầu từ một câu hỏi khác: làm thế nào để thiên nhiên thực sự trở thành trung tâm của trải nghiệm sống. Đó cũng là triết lý mà kiến trúc sư kỳ cựu Gregory Kunak và đội ngũ Element theo đuổi trong nhiều dự án nghỉ dưỡng quốc tế, từ Regent Phu Quoc đến InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort.

Tại Lakeside Residences, thay vì tạo ra một lớp cảnh quan mới để thay thế thiên nhiên hiện hữu, Element lựa chọn cách lắng nghe địa hình, hệ thực vật và nhịp điệu của vùng đất, tạo nên ý tưởng về "Những ngôi nhà ẩn mình dưới tán rừng thông".

Từ tâm thế ấy, đội ngũ Element Design Studio kiến tạo nên một hệ cảnh quan phát triển từ chính những giá trị nguyên bản của vùng đất. Hơn 1,4ha đồi hoa được gìn giữ để tiếp tục chuyển mình theo bốn mùa, trong khi công viên rừng thông rộng hơn 8.000m² trở thành "lá phổi xanh" và là không gian lưu giữ những ký ức của cộng đồng cư dân bên hồ.

Đan xen giữa thiên nhiên là hồ cá Koi, các pavilion thư giãn, đường dạo bộ, khu thể thao và không gian vui chơi trẻ em được khéo léo bố trí theo địa hình tự nhiên. Với nguyên tắc "can thiệp tối thiểu để mang lại trải nghiệm tối đa", mỗi dấu ấn cảnh quan tại Lakeside Residences đều mở ra những khoảnh khắc thư thái, riêng tư và kết nối sâu sắc với thiên nhiên.

Sự trân trọng dành cho những giá trị được tạo nên bởi thời gian

Xuyên suốt tầm nhìn phát triển Lakeside Residences, từ BIM Land, SCSY Studio và Element Design Studio đều gặp nhau ở một điểm chung: sự trân trọng dành cho những giá trị được thời gian lưu dấu.

Một căn nhà có thể được xây dựng trong vài năm. Nhưng một mặt hồ, một cánh rừng hay một địa hình tự nhiên cần đến hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm để hình thành. Chính vì vậy, thay vì tìm cách cạnh tranh với thiên nhiên, những người kiến tạo Lakeside Residences lựa chọn để thiên nhiên trở thành nền tảng cho mọi quyết định thiết kế. Họ gìn giữ những giá trị mà thời gian đã bồi đắp, đồng thời chuyển hóa chúng thành những trải nghiệm sống có ý nghĩa cho các thế hệ chủ nhân tương lai.

Từ sự nhất quán trong tầm nhìn phát triển đó, "Kiêu hãnh thầm lặng" không chỉ là tinh thần chủ đạo của Lakeside Residences mà còn trở thành một chuẩn mực sống mới – nơi giá trị được đo bằng chiều sâu của trải nghiệm, bằng sự nguyên bản của thiên nhiên và bằng những di sản mà thời gian hun đúc.