Hàng nghìn hồ sơ dành suất mua NƠXH ở Hà Tĩnh

Các dự án được tăng tốc

Theo Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ, đến năm 2030, Hà Tĩnh được giao hoàn thành khoảng 3.700 căn nhà ở xã hội. Riêng năm 2026 phải hoàn thành 688 căn, các năm tiếp theo lần lượt là 510 căn, 600 căn, 800 căn và 750 căn.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 3 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với tổng quy mô khoảng 3.567 căn. Trong đó, dự án Nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen có tổng mức đầu tư khoảng 550 tỷ đồng, gồm hơn 500 căn hộ bố trí trong 3 tòa nhà cao 12 tầng, cùng 41 căn nhà ở thương mại và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Ghi nhận tại công trường những ngày đầu tháng 7, hàng trăm công nhân cùng nhiều máy móc đang khẩn trương thi công các hạng mục. Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị thi công bố trí làm việc liên tục theo hình thức 3 ca, 4 kíp.

Dự án Nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen đang dần hoàn thiện.

Đại diện Công ty CP Xây dựng Tân Hải Sơn (một trong ba đơn vị thi công dự án) cho biết, thời gian qua, thời tiết nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thi công. Để bảo đảm sức khỏe người lao động nhưng vẫn đáp ứng tiến độ, đơn vị bố trí công nhân làm việc từ sáng sớm, nghỉ sớm vào buổi trưa và tăng ca vào ban đêm.

Theo đại diện đơn vị, sau khi hoàn thành phần kết cấu thô, dự án hiện đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, với khối lượng công việc đạt khoảng 70%, tùy từng hạng mục. Nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị để bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo yêu cầu của chủ đầu tư và bàn giao dự án vào cuối năm 2026.

Do thời tiết nắng nóng, các đơn vị thi công bố trí làm việc liên tục theo hình thức 3 ca, 4 kíp.

Bên cạnh đó, dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú do Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh làm chủ đầu tư đang triển khai hạ tầng, san nền để thực hiện các hạng mục của dự án với quy mô hơn 1.900 căn hộ. Ghi nhận tại hiện trường, khu vực dự án đã được quây tôn, vật liệu xây dựng được tập kết để phục vụ thi công. Theo quy hoạch, dự án gồm 5 tòa nhà cao 15 tầng, dự kiến hoàn thành một phần vào cuối năm 2026. Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 6.000 người, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người thu nhập thấp trên địa bàn.

Nhu cầu tăng cao

Trong khi các dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thì nhu cầu mua nhà ở xã hội của người dân lại tăng nhanh hơn dự kiến. Theo tìm hiểu, dự án nhà ở xã hội tại phường Thành Sen dự kiến bàn giao khoảng 509 căn hộ vào cuối năm 2026 nhưng đã có khoảng 1.800 hồ sơ đăng ký mua. Điều này đồng nghĩa với việc không phải tất cả người có nhu cầu đều có cơ hội được mua nhà ngay trong đợt mở bán đầu tiên.

Nhiều người dân cho biết họ đã chờ đợi nhiều năm để có cơ hội sở hữu một căn hộ phù hợp với khả năng tài chính. Khi biết số lượng hồ sơ đăng ký cao gấp nhiều lần số căn hộ, không ít người bày tỏ tâm lý lo lắng.

"Khi nghe số lượng hồ sơ đăng ký quá lớn, tôi rất lo vì nếu phải bốc thăm thì cơ hội sẽ phụ thuộc nhiều vào may mắn", một người dân đã nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội chia sẻ.

Nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh tăng cao.

Liên quan đến tiến độ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, ông Đặng Văn Thành, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã giải trình nhiều nội dung được đại biểu và cử tri quan tâm.

Theo ông Thành, thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ, Hà Tĩnh được giao mục tiêu hoàn thành khoảng 3.700 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận thời gian qua công tác tham mưu, triển khai các dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

"Lúc triển khai, chúng tôi nhận thấy nhu cầu nhà ở xã hội của người dân lớn hơn rất nhiều so với dự báo ban đầu", ông Thành cho biết và đưa ra dẫn chứng, dự án nhà ở xã hội tại phường Thành Sen dự kiến hoàn thành hơn 500 căn hộ nhưng đã có khoảng 1.800 hồ sơ đăng ký mua.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng, điều đó cho thấy nhu cầu thực tế rất lớn, trong khi nguồn cung hiện nay vẫn chưa đáp ứng được. Vì vậy, ngành xây dựng đang tập trung tham mưu, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Ngoài dự án nhà ở xã hội tại phường Thành Sen, tỉnh đang triển khai dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú do Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, dự án nhà ở dành cho lực lượng Công an nhân dân đã được Bộ Công an chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô khoảng 890 căn nhà ở xã hội và hơn 100 căn nhà ở thương mại. Cùng với các dự án nhà ở thương mại đang được triển khai trên địa bàn, các dự án này được kỳ vọng sẽ từng bước bổ sung nguồn cung, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân Hà Tĩnh.

Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án.

Ông Đặng Văn Thành, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất phương án lựa chọn người mua đối với dự án nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen.

Theo ông Thành, đến nay khoảng 1.800 hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án này đều đã được rà soát, xét duyệt và đủ điều kiện theo quy định. Trong số này có 74 hồ sơ thuộc nhóm đối tượng ưu tiên nên sẽ không phải tham gia bốc thăm.

Đối với các hồ sơ còn lại, do số lượng người đủ điều kiện vượt quá số căn hộ được mở bán, các cơ quan chức năng đang dự kiến áp dụng hình thức bốc thăm điện tử để lựa chọn người mua.



"Việc tổ chức bốc thăm điện tử nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan trong quá trình lựa chọn người mua nhà ở xã hội. Hiện các đơn vị vẫn đang thống nhất phương án và sẽ thông tin cụ thể đến người dân khi triển khai", ông Thành cho biết.