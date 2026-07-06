Ổ gà, ổ voi, đất cát rơi vãi nhếch nhác trên tuyến đường nghìn tỷ tại Gia Lai
Theo Nguyễn Gia/VTC News |
06-07-2026 - 13:47 PM |
Bất động sản
Tuyến ĐT638 với mức đầu tư nghìn tỷ, phần đoạn nối trung tâm Quy Nhơn với xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) trong tình trạng hạ tầng nhếch nhác, xuống cấp trong nhiều năm.
Theo Nguyễn Gia/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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