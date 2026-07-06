Ổ gà, ổ voi, đất cát rơi vãi nhếch nhác trên tuyến đường nghìn tỷ tại Gia Lai

Anh Hoàng Nam (31 tuổi), một tài xế chạy xe dịch vụ thường xuyên trên tuyến đường chia sẻ: “Xe từ nơi khác đến Gia Lai, di chuyển tuyến đường này để lên lối vào cao tốc Bắc Nam vào ban đêm thường bị sụp ổ gà, cắn vỡ lốp xe, rất nguy hiểm”