Đô thị - nghỉ dưỡng tích hợp: Chìa khóa bứt phá của thị trường Đà Nẵng

Thị trường phục hồi nhưng thiếu động lực mới

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2026 cho thấy Đà Nẵng đang ghi nhận những chỉ số tăng trưởng cực kỳ lạc quan. Lĩnh vực du lịch, lưu trú và ăn uống tăng trưởng mạnh. Tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 6 triệu lượt, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt gần 3,4 triệu lượt, tăng mạnh 24,9%, tiếp tục khẳng định sức hút của điểm đến hàng đầu dải đất miền Trung.

Song song đó, môi trường đầu tư của Đà Nẵng khẳng định sức hấp dẫn mạnh mẽ khi ghi nhận những chỉ số tăng trưởng bứt phá. Tính đến cuối tháng 4/2026, tổng vốn đầu tư trong nước vào thành phố đạt hơn 70.846 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Dòng vốn FDI ấn tượng đạt 237,7 triệu USD, tăng gấp 2 lần so với năm trước. Hoạt động ngoại thương sôi động với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hai chiều đạt 3,085 tỷ USD (tăng 13,7%), trong đó thành phố ghi nhận mức xuất siêu 15 triệu USD.

Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng được xác lập là cực tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây nguyên, trung tâm liên kết vùng và động lực phát triển mới của dải duyên hải miền Trung.

Tuy nhiên, nghiên cứu khảo sát cho thấy thị trường bất động sản đang đối diện bài toán thiếu động lực tăng trưởng mới. Theo DKRA Consulting, sức cầu chung của thị trường có dấu hiệu chững lại. Ở phân khúc căn hộ, bất động sản biệt thự nghỉ dưỡng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể, lượng tiêu thụ chỉ khoảng 68% và 81% so với Q4/2025. Thanh khoản chịu áp lực khi tín dụng bị kiểm soát, mặt bằng lãi suất tăng cao, giao dịch trong các tháng đầu năm 2026 chủ yếu tập trung cục bộ vào giai đoạn trước Tết Âm lịch.

Quỹ đất mặt sông tại lõi trung tâm ngày càng khan hiếm, khiến giá trị các tài sản tại khu vực này luôn duy trì ở mức cao. Trong Quý I/2026, thị trường căn hộ Đà Nẵng ghi nhận khu vực trung tâm dẫn dắt thị trường với 47% nguồn cung và lượng tiêu thụ đạt tỷ trọng 59%. Phân khúc bất động sản trung - cao cấp (hạng A, hạng B) tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, chiếm xấp xỉ 90% tổng nguồn cung sơ cấp. Mặt bằng giá sơ cấp neo ở mức cao và tăng khoảng 5% - 10% so với cùng kỳ, giá trên thị trường thứ cấp tăng khoảng 5% - 7% so với cuối năm 2025. Nhóm tăng là các dự án có vị trí kết nối thuận tiện, pháp lý hoàn thiện.

Nguồn cung hiện tại chủ yếu vẫn là các sản phẩm truyền thống, thiếu sự đột phá về mô hình. Trong khi trên thực tế, thành phố cũng đang định vị mạnh mẽ để trở thành thung lũng Silicon, tập trung vào công nghệ cao, AI và trung tâm tài chính quốc tế. Sự xuất hiện của cộng đồng chuyên gia quốc tế, digital nomads (công dân số làm việc từ xa), cư dân toàn cầu và giới tinh hoa kéo theo nhu cầu mới về không gian sống tích hợp vừa cư trú lâu dài, làm việc linh hoạt, tiện ích cao cấp và kết nối quốc tế.

Mô hình Urban-Resort, điển hình như dự án M Riverside Danang, được đánh giá là phù hợp với giai đoạn phát triển mới của thành phố. Nhờ sự kết hợp tinh tế giữa nhịp sống năng động của đô thị trung tâm và chất nghỉ dưỡng của resort cao cấp, đây không đơn thuần là một tòa nhà căn hộ, mà là một hệ sinh thái được thiết kế dựa trên 3 trụ cột định vị: Work - Live - Resort.

Không chỉ dừng lại ở việc lưu trú, dự án tích hợp hệ không gian làm việc chuyên nghiệp gồm khu co-working, business room và meeting room với công nghệ kết nối hiện đại. Với nhóm digital nomad và các chuyên gia cấp cao cần một nơi lưu trú tích hợp không gian làm việc chuyên nghiệp, Urban-Resort sở hữu môi trường lý tưởng để có thể xử lý công việc hiệu quả, tổ chức các cuộc họp quốc tế ngay trong tòa nhà, tối ưu hóa thời gian di chuyển.

M Riverside Danang hướng đến chuẩn sống "resort in city" với không gian sống giữa lõi trung tâm và tầm nhìn trực diện sông Hàn

Giá trị của "Live" được khẳng định qua tọa độ vàng khi M Riverside Danang sở hữu tới 3 mặt tiền đắt giá tại đường 2/9, Bình Hiên và Đào Tấn, nằm ngay kề sông Hàn và đối diện Công viên APEC, cư dân sẽ tận hưởng tầm nhìn đặc quyền bao quát toàn cảnh thành phố, biển Mỹ Khê và Cầu Rồng, ngắm nhìn trực diện những màn trình diễn pháo hoa quốc tế DIFF rực rỡ mỗi mùa lễ hội. Thiết kế hệ kính tràn không giới hạn, mở rộng tầm nhìn giúp xóa nhòa ranh giới giữa căn hộ hiện đại và cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ bên ngoài.

Dự án còn hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế 5 sao với hệ tiện ích tầng thượng đẳng cấp như hồ bơi vô cực, gym & yoga chân mây, rooftop lounge và phòng sauna… Nhờ đó, cư dân có thể tận hưởng kỳ nghỉ tại gia suốt 365 ngày trong năm. Dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế góp phần kiến tạo cộng đồng sống văn minh, riêng tư, an ninh và tiện nghi giữa trung tâm Đà Nẵng.

Vì sao Urban-Resort là "chìa khóa" bứt phá

Mô hình Urban-Resort không chỉ là một xu hướng kiến trúc mà còn mang lại những giá trị kinh tế thực tiễn cho nhà đầu tư. Khác với các căn hộ truyền thống, Urban-Resort có tính linh hoạt cao. Chủ sở hữu căn hộ có thể tự vận hành cho khách du lịch thuê ngắn hạn, hoặc cho các chuyên gia nước ngoài thuê dài hạn với giá trị cao nhờ tích hợp tiện ích làm việc chuyên nghiệp. Điều này đảm bảo dòng tiền ổn định và bền vững cho nhà đầu tư.

M Riverside Danang là một trong những dự án hiếm hoi trên thị trường hiện nay có pháp lý minh bạch, xây dựng trên khu đất có thời hạn sử dụng lâu dài và đã có giấy phép xây dựng. Trong bối cảnh bất động sản nghỉ dưỡng truyền thống còn nhiều vướng mắc về pháp ý dự án thì các căn hộ thương mại dịch vụ nhưM Riverside Danang tạo nên sự an tâm tuyệt đối và niềm tin vững chắc cho khách hàng.

Mô hình Urban-Resort được xem phù hợp với nhóm chuyên gia, digital nomads, cư dân toàn cầu đang dịch chuyển đến Đà Nẵng

Sự khan hiếm của quỹ đất mặt sông cùng với kiến trúc biểu tượng giúp tài sản này không chỉ giữ giá mà còn có tiềm năng tăng giá mạnh mẽ theo thời gian khi hạ tầng thành phố như hầm qua sân bay hay các tuyến Metro được triển khai. Bên cạnh đó, dự án được phát triển và hậu thuẫn bởi tập đoàn Kyoritsu Maintenance, đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn và dịch vụ lưu trú chuẩn quốc tế. Sự tham gia của các đối tác không chỉ đảm bảo chất lượng xây dựng mà còn nâng tầm chuẩn sống và vận hành cho toàn bộ tổ hợp.

Đà Nẵng đang vươn mình trở thành điểm đến toàn cầu, nơi hội tụ của tri thức, công nghệ và du lịch nghỉ dưỡng. Trong giai đoạn mới của thị trường, Urban - Resort chính là sản phẩm "đúng" thời điểm. Với khả năng đáp ứng nhu cầu sống và làm việc khắt khe của thế hệ cư dân mới, Urban-Resort không chỉ mở ra tiềm năng bứt phá cho thị trường bất động sản Đà Nẵng, mà còn là một tài sản chiến lược mang lại dòng tiền ổn định và vị thế kiêu hãnh cho chủ nhân.

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