Hai dự án nghỉ dưỡng 240ha tại tỉnh có quy mô kinh tế gần 16 tỷ USD được tháo gỡ

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đã có buổi kiểm tra tiến độ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí Thung lũng Nữ Hoàng (dự án nhà ở) và Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn.

Dự án Thung lũng Nữ Hoàng do CTCP Du lịch Thung lũng Nữ Hoàng làm chủ đầu tư, tổng diện tích quy hoạch gần 142 ha, tổng vốn khoảng 2.000 tỷ đồng. Đến nay đã GPMB khoảng 131 ha, còn 5.837 m2 của 10 hộ dân có đất tiếp giáp Quốc lộ 6 chưa hoàn thành do nằm trong phạm vi quy hoạch mở rộng Quốc lộ 6.

Theo UBND xã Lương Sơn, phương án bồi thường đối với các hộ dân này đã được phê duyệt từ nhiều năm trước với tổng kinh phí khoảng 800 triệu đồng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cam kết hỗ trợ thêm với tổng mức hỗ trợ lên tới 31 tỷ đồng. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn chưa đồng thuận, tiếp tục đề nghị bồi thường theo hình thức thỏa thuận với mức cao hơn.

Đối với Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn, dự án do Công ty TNHH Legacy Riverside làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Tổng diện tích quy hoạch, thu hồi dự án là hơn 98 ha.

Đến nay, công tác GPMB đã thực hiện 91,4 ha, đạt khoảng 93% diện tích; chi trả bồi thường hơn 78,2 tỷ đồng cho 68/81 hộ dân bị ảnh hưởng.

Chủ đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án và được cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Hiện doanh nghiệp đang triển khai thi công các hạng mục theo kế hoạch.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn 6,94 ha chưa hoàn thành GPMB. Trong đó có 6,1 ha thuộc địa giới xã Lương Sơn và khoảng 0,8 ha thuộc địa giới xã Liên Sơn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết đây là các dự án quan trọng của địa phương, ông đề nghị các đơn vị liên quan và chủ đầu tư phối hợp xử lý dứt điểm công tác GPMB và hồ sơ pháp lý.

Trong năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ đạt 10,52%, xếp thứ 4 toàn quốc và đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Quy mô kinh tế của Phú Thọ đạt 412.400tỷ đồng, tương đương với gần 16 tỷ USD, đứng thứ 6 trong nhóm 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp.