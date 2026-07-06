Khải Hoàn Land vun đắp niềm tin với thị trường qua từng công trình

Với mỗi gia đình, tổ ấm chính là tài sản quan trọng nhất bởi đó là nơi kết nối và vun đắp cho hành trình phát triển của mỗi thành viên. Thấu hiểu điều đó, trong chiến lược phát triển dự án, Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) luôn nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm mang đến những giá trị thực chất và bền vững cho khách hàng.

Thay vì ưu tiên tốc độ, Khải Hoàn Land lựa chọn phát triển theo chiều sâu với những bước đi vững chãi, lấy việc nâng cao chất lượng sống của cư dân làm trọng tâm. Với triết lý "Tinh hoa trong từng tổ ấm", mỗi dự án được Tập đoàn giới thiệu ra thị trường đều chứa đựng nhiều tâm huyết của cả đội ngũ, nhằm kiến tạo những không gian sống chất lượng, tài sản xứng tầm dành cho các chủ nhân. Những giá trị ấy được phản chiếu rõ nét qua từng công trình đang dần thành hình.

"Tinh hoa trong từng tổ ấm"

Tại khu Nam TP.HCM, Khải Hoàn Prime - Khu compound căn hộ resort ven sông liền kề Phú Mỹ Hưng - là dự án trọng điểm được Khải Hoàn Land dành rất nhiều thời gian nghiên cứu phát triển. Không ít hạng mục của dự án được cân nhắc, tinh chỉnh nhiều lần nhằm tối ưu hóa trải nghiệm sống và gia tăng giá trị cho sản phẩm trước khi trao đến tay khách hàng.

Với đặc thù địa chất ven sông, Tập đoàn đã chấp nhận mất nhiều thời gian và chi phí xử lý nền móng, ứng dụng những tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại để đảm bảo kết cấu vững chắc cho toàn bộ công trình. Đây là tiền đề để dự án tăng tốc mạnh mẽ ở giai đoạn thi công phần thân. Chỉ trong thời gian ngắn, Khải Hoàn Prime liên tục chinh phục các tầng cao và sẽ chính thức cất nóc vào ngày 09/7 tới đây, hướng đến bàn giao vào Quý II/2027.

Khải Hoàn Prime – tọa lạc ngay mặt tiền đường Lê Văn Lương, liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng – đã vươn cao đến tầng 27 và chính thức cất nóc vào ngày 09/7 tới đây.

Một không gian sống chất lượng không chỉ đến từ kết cấu vững chắc mà còn từ sự chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết. Khải Hoàn Prime được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp, hoàn thiện đồng bộ nội thất cơ bản đến từ các thương hiệu lớn như Hafele, An Cường, Jotun,… giúp cư dân có thể vào ở ngay sau khi nhận nhà.

Dự án còn nâng tầm trải nghiệm sống với ban công kính ghép an toàn, mở rộng tầm nhìn không bị che khuất và tăng sự kết nối với thiên nhiên; nút SOS trong căn hộ cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy được đầu tư theo tiêu chuẩn cao, mang đến sự an tâm cho cư dân.

Bên cạnh hơn 25 tiện ích chuẩn resort, Khải Hoàn Prime còn tạo dấu ấn khi chú trọng phát triển thế hệ tương lai với trường mầm non quốc tế và Trung tâm phát triển tài năng trẻ hợp tác cùng các đối tác uy tín, góp phần xây dựng môi trường phát triển toàn diện cho trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Tiếp nối giá trị bền vững

Từ những giá trị được vun đắp tại Khải Hoàn Prime, có thể thấy định hướng phát triển nhất quán của Khải Hoàn Land trong việc kiến tạo những không gian sống chuẩn chỉnh, mang lại giá trị vượt trội và bền vững cho cộng đồng. Định hướng ấy được tiếp nối tại Khải Hoàn Imperial – Khu phức hợp căn hộ Bespoke hạng sang tại TP.HCM.

Tọa lạc ngay "tâm điểm vàng" mặt tiền Quốc lộ 13, Khải Hoàn Imperial sở hữu vị trí chiến lược khi trực diện AEON Mall Bình Dương Canary, khu công nghiệp VSIP 1, ga metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn tương lai và liền kề sân golf Sông Bé 104ha. Dự án đồng thời hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành,… mở rộng khả năng kết nối liên vùng, gia tăng tiềm năng phát triển và giá trị bất động sản trong dài hạn.

Không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng giao thông đang tăng tốc, Khải Hoàn Imperial còn nằm giữa hệ sinh thái tiện ích hiện hữu đã được hình thành và vận hành hoàn chỉnh. Từ AEON Mall Bình Dương Canary, Lotte Mart Bình Dương, Khu công nghiệp VSIP 1, Việt Hương, Sông Bé Golf Resort, An Lâm Retreats Saigon River đến Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện quốc tế Columbia Asia, Đại học Thủ Dầu Một,… mọi nhu cầu về mua sắm, làm việc, học tập, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng đều được đáp ứng nhanh chóng, mang đến một chuẩn sống tiện nghi, cân bằng và bền vững cho cộng đồng cư dân.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Imperial còn kiến tạo hệ thống 80 tiện ích "đa điểm chạm" được quy hoạch tại tầng trệt và tầng 21. Nổi bật như Quảng trường Tri thức, Công viên Tinh hoa hội tụ, hồ bơi muối khoáng phong cách Địa Trung Hải, hồ bơi vô cực onsen khoáng nóng, phòng tập Virtual Golf, thư viện, rạp phim mini, gym – fitness, spa – sauna, phòng sáng tạo đa phương tiện,… Mỗi không gian đều được thiết kế theo phong cách sống và gu tận hưởng khác nhau của từng nhóm cư dân, từ giới chuyên gia, gia đình đa thế hệ đến những cá nhân theo đuổi lối sống khác biệt cũng như các nhà sáng tạo nội dung, định hình trải nghiệm sống được cá nhân hóa trong từng điểm chạm.

Để kiến tạo chuẩn sống "may đo" khác biệt với phần còn lại của thị trường, Khải Hoàn Land còn lựa chọn đồng hành cùng các đối tác uy tín trong và ngoài nước, mang đến những giá trị được chắt lọc từ kinh nghiệm và chuẩn mực quốc tế. Nổi bật là DEWAN – đơn vị tư vấn kiến trúc và quy hoạch hàng đầu thế giới với hơn 40 năm kinh nghiệm, ghi dấu ấn qua nhiều công trình biểu tượng trên toàn cầu. Bên cạnh đó là các thương hiệu danh tiếng như Duravit, Hafele, Grohe, Panasonic,... hoàn thiện từng chi tiết trong mỗi căn hộ, từ công năng, thẩm mỹ đến chất lượng.

Khải Hoàn Imperial với vị trí nổi bật tại mặt tiền Quốc lộ 13, liền kề sân golf Sông Bé, đối diện AEON Mall Bình Dương Canary và ga metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn.

Hiện dự án đang tăng tốc triển khai, dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao vào tháng 7/2028. Sự đón nhận tích cực từ đông đảo khách hàng trong thời gian qua không chỉ khẳng định sức hút của dòng căn hộ Bespoke hạng sang, mà còn cho thấy sức cạnh tranh nổi bật của Khải Hoàn Imperial trên thị trường bất động sản khu vực.

Sau Khải Hoàn Imperial, ngay trong năm 2026 Khải Hoàn Land sẽ tiếp tục giới thiệu ra thị trường dự án Khải Hoàn Grande, quy mô hơn 2.000 sản phẩm ngay tâm điểm thương mại sầm uất nhất của phường Thuận Giao, khu vực Bình Dương cũ. Đây không chỉ là bước nối tiếp trong chiến lược phát triển dự án, mà còn mở ra chu kỳ tăng trưởng mới của doanh nghiệp trên hành trình mở rộng quy mô và nâng cao vị thế.

Trong 3 năm tới, Khải Hoàn Land dự kiến ra mắt khoảng 20.000 sản phẩm thuộc nhiều phân khúc như căn hộ, biệt thự, nhà phố... Từ chiến lược tích lũy quỹ đất dài hạn, đầu tư bài bản đến định hướng mở rộng quy mô, Khải Hoàn Land từng bước hiện thực hóa tầm nhìn phát triển thông qua những không gian sống đáng giá, những công trình mang dấu ấn biểu tượng. Đó không chỉ là minh chứng cho những giá trị và cam kết của Tập đoàn đã được kiểm chứng bằng thực tiễn, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin của khách hàng và thị trường, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho hành trình phát triển bứt phá trong tương lai.