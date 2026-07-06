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Chính thức phê duyệt quy hoạch siêu dự án 22.000 tỷ do liên danh Geleximco của đại gia Vũ Văn Tiền đầu tư tại tỉnh rộng thứ 2 Việt Nam

| | Bất động sản

Chính thức phê duyệt quy hoạch siêu dự án 22.000 tỷ do liên danh Geleximco của đại gia Vũ Văn Tiền đầu tư tại tỉnh rộng thứ 2 Việt Nam

Khu đô thị hồ Phú Hòa vừa được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa. Dự án có quy mô khoảng 279,7 ha, tổng vốn đầu tư hơn 21.954 tỷ đồng, nằm trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam.

Dự án được triển khai nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt trước đó, đồng thời bám sát Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2020 - 2035.

Mục tiêu là hình thành một khu đô thị đồng bộ, hiện đại với hệ sinh thái đa chức năng, tích hợp các khu nhà ở thấp tầng, chung cư thương mại và nhà ở xã hội cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình văn hóa, y tế, giáo dục và các không gian phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao.

Dự án do liên danh Tập đoàn Geleximco, CTCP Glexhomes, CTCP Tập đoàn Phúc Lộc và Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 (CIENCO 8) thực hiện, với tổng mức đầu tư hơn 21.954 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong 15 năm và chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ quý II/2025 đến quý II/2028, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật cơ bản, trong đó ưu tiên xây dựng hạ tầng khu nhà ở xã hội.

Giai đoạn 2, từ quý III/2028 đến quý IV/2040, sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống hạ tầng, đồng thời triển khai các hạng mục nhà ở, thương mại, dịch vụ du lịch trước khi đưa dự án vào khai thác.

Tú An

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