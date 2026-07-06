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Phú Quốc cưỡng chế thu hồi đất 2 hộ dân sau gần 20 năm không chịu bàn giao

| | Bất động sản

Sau gần 20 năm có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án, hầu hết các hộ dân đã bàn giao mặt bằng, riêng 2 hộ dân vẫn không chấp hành dù chính quyền nhiều lần đối thoại, buộc UBND đặc khu Phú Quốc phải cưỡng chế.

Sáng 6/7, UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) tổ chức cưỡng chế thu hồi đất 2 hộ dân tại Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bà Kèo, khu phố 7, Dương Đông ( Phú Quốc ).

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại khu phố 7, Dương Đông, đặc khu Phú Quốc.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bà Kèo được triển khai và có quyết định thu hồi đất thực hiện dự án từ cuối năm 2007. Đến nay, hầu hết các hộ dân trong vùng dự án đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Trong đó, thu hồi của hộ ông H.V.A. hơn 853 m², của hộ bà N.T. N. hơn 514 m². Tuy nhiên, từ đó tới nay (gần 20 năm), hai hộ này vẫn không chấp nhận phương án đền bù, không bàn giao mặt bằng.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, trong thời gian qua, địa phương đã áp dụng đầy đủ chính sách trong thu hồi đất, gia hạn thực hiện để các hộ tự nguyện bàn giao, nhiều lần tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với 2 hộ dân trên. Tuy nhiên, hai hộ này vẫn không thực hiện giao đất, nên nay buộc phải cưỡng chế thu hồi đất để đảm tiến độ triển khai dự án.

Theo Nhật Huy

Tiền Phong

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