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Có 4 trường hợp chuyển nhượng bất động sản được miễn thuế TNCN, người dân cần nắm rõ

| | Bất động sản

Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định rõ các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi phát sinh giao dịch bất động sản, từ chuyển nhượng giữa người thân đến bán nhà ở duy nhất và chuyển đổi đất nông nghiệp.

Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, Chương III của Nghị định quy định nhiều trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bất động sản.

Theo quy định, thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế hoặc nhận quà tặng là bất động sản được miễn thuế nếu phát sinh giữa những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng. Các trường hợp được miễn gồm giao dịch giữa vợ và chồng; cha mẹ với con; cha mẹ nuôi với con nuôi; cha mẹ chồng với con dâu (kể cả khi chồng đã mất); cha mẹ vợ với con rể (kể cả khi vợ đã mất); ông bà với cháu; anh, chị, em ruột với nhau.

Bên cạnh đó, bất động sản được phân chia khi vợ chồng ly hôn theo thỏa thuận hoặc theo phán quyết của tòa án cũng thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Đối với trường hợp chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở duy nhất, cá nhân được miễn thuế nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện: tại thời điểm chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở hoặc một thửa đất ở tại Việt Nam; đã sở hữu bất động sản tối thiểu 183 ngày và thực hiện chuyển nhượng toàn bộ nhà ở hoặc quyền sử dụng đất.

Nghị định cũng lưu ý, quy định miễn thuế này không áp dụng đối với trường hợp chuyển nhượng nhà ở hoặc công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Trường hợp cá nhân còn sở hữu nhà ở, đất ở khác hoặc chỉ chuyển nhượng một phần nhà, đất duy nhất thì cũng không thuộc diện miễn thuế.

Ngoài ra, thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, nếu sau đó cá nhân chuyển nhượng diện tích đất được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì vẫn phải kê khai và nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng.

Một trường hợp khác được miễn thuế là thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình, cá nhân để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp, với điều kiện việc chuyển đổi không làm thay đổi mục đích sử dụng đất và đất được Nhà nước giao để trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Như vậy, Nghị định 253/2026/NĐ-CP đã làm rõ 4 nhóm trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với bất động sản, đồng thời quy định cụ thể các điều kiện để được hưởng chính sách miễn thuế, giúp người dân có căn cứ thực hiện đúng khi phát sinh giao dịch.

Dương Dương

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