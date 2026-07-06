Tỉnh được loạt “ông lớn” FPT, Thaco, FLC … đổ bộ sẽ có thêm khu đô thị gần 14.000 tỷ đồng

Theo quyết định, khu đất đưa ra đấu giá có diện tích khoảng 201ha, mục đích sử dụng để xây dựng khu đô thị. Toàn bộ diện tích đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai quản lý.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 13.789 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những khu đô thị quy mô lớn tại trung tâm tỉnh Gia Lai sau khi địa phương được sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo phương án đầu tư, dự án sẽ phát triển nhiều loại hình bất động sản nhà ở, gồm 2.215 căn xây thô và hoàn thiện mặt tiền. Trong đó có 61 căn biệt thự đơn lập, 401 căn biệt thự song lập, 84 căn biệt thự sân golf và 1.669 căn nhà ở liên kế. Về tiến độ, dự án được thực hiện trong 72 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể, giai đoạn 1 (24 tháng đầu) sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý, đồng thời đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bàn giao cho địa phương quản lý. Giai đoạn 2 (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 72) sẽ triển khai xây thô, hoàn thiện mặt tiền các căn nhà ở thương mại và các công trình thương mại - dịch vụ.

Theo kế hoạch, việc kinh doanh các sản phẩm nhà ở sẽ được thực hiện trong vòng 4 năm, bắt đầu từ năm thứ ba của tiến độ triển khai dự án.

Trước đó, tại hội nghị xúc tiến đầu tư ngày 28/3/2026, UBND tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chấp thuận đầu tư, đồng thời ký kết và ghi nhớ hợp tác cho 273 dự án với tổng vốn khoảng 850.000 tỷ đồng (hơn 33 tỷ USD).

Với VinEnergo, trọng tâm là năng lượng tái tạo quy mô lớn. Doanh nghiệp này đang nghiên cứu cụm điện gió tại Gia Lai với tổng vốn gần 210.000 tỷ đồng, triển khai theo hai giai đoạn, công suất từ 2.000 MW lên 3.000 MW. Đây không chỉ là một dự án điện đơn lẻ, mà là bước đi nhằm hình thành mạng lưới năng lượng sạch quy mô lớn, phục vụ các ngành công nghiệp tiêu thụ điện trong tương lai.

Ở lĩnh vực du lịch, FLC Group chọn cách tiếp cận quen thuộc: phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng quy mô lớn. Doanh nghiệp đã được chấp thuận đầu tư khu phức hợp Đak Đoa hơn 8.200 tỷ đồng, đồng thời đề xuất loạt dự án lên tới khoảng 150.000 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là FLC không làm dự án đơn lẻ, mà hướng tới xây dựng quần thể FLC Pleiku hơn 500 ha – tích hợp lưu trú, giải trí và trải nghiệm văn hóa, theo mô hình từng triển khai tại Quy Nhơn.



Trong khi đó, Tập đoàn FPT tiếp cận Gia Lai với chiến lược tập trung vào AI, bán dẫn và hạ tầng số, tập đoàn này tìm kiếm những địa phương có chi phí hợp lý và dư địa phát triển dài hạn. Gia Lai, với định hướng chuyển đổi số mạnh, trở thành “điểm rơi” phù hợp cho các dự án công nghệ trong tương lai.

Thaco lại đi theo hướng nông nghiệp quy mô lớn. Tập đoàn này dự kiến mở rộng vùng sản xuất tại Gia Lai lên 25.000 ha vào năm 2028, phát triển mô hình tích hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi. Trọng tâm là cây ăn trái xuất khẩu (đặc biệt là chuối) kết hợp chăn nuôi bò, vận hành trên nền tảng cơ giới hóa và chuyển đổi số.