Thủ tướng ra chỉ đạo "nóng" về đất đai

Chiều 3/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược cùng hệ thống hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng đánh giá việc triển khai vẫn chưa đồng đều và thiếu tính thực chất. Nhiều cơ sở dữ liệu trọng yếu thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành cũng như các cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP vẫn chưa được kết nối, đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm đến cùng trong việc rà soát, hoàn thiện thể chế, hạ tầng số, dữ liệu và tổ chức triển khai các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Người đứng đầu các bộ phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ, chất lượng dữ liệu, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung và kết nối đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Theo chỉ đạo, các bộ, ngành phải hoàn thành việc kết nối các cơ sở dữ liệu trọng yếu và các cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP với Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong năm 2026; riêng những cơ sở dữ liệu có tính chất phức tạp, phạm vi ảnh hưởng lớn được phép hoàn thành trong năm 2027.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm sạch, đối soát và chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy nhanh công tác đo đạc, lập bản đồ và hồ sơ địa chính, bảo đảm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2027. Đồng thời, bộ phải ban hành đầy đủ danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ và dữ liệu dùng chung của ngành.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an hoàn thành việc tích hợp, đồng bộ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu hàng hóa, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia trước ngày 30/9/2026.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành còn lại phải hoàn thành việc ban hành Khung kiến trúc dữ liệu và Khung quản trị, quản lý dữ liệu trước 31/7/2026; đồng thời rà soát, hoàn thiện các quy định pháp lý về trường thông tin, trách nhiệm tạo lập, cập nhật, quản lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu trước 30/9/2026.

Về phát triển công nghệ chiến lược, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 808/QĐ-TTg, trình Thủ tướng xem xét phê duyệt. Hồ sơ phải làm rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; xác định cụ thể sản phẩm đầu ra, đóng góp cho công tác quản lý, hoạt động sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, cũng như cơ chế tài chính và tổng nguồn kinh phí dự kiến.