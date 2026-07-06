Hoàn thiện cải tạo 3 hồ Sen để chuẩn bị nhận nước bổ cập cho hồ Tây

Trước đó vào ngày 2/9/2025, chủ đầu tư đã triển khai thí điểm lấy nước đã qua xử lý vào hồ Sen 3. Qua khảo sát, các chỉ tiêu lý hóa, thông số môi trường, quy chuẩn kỹ thuật nước sau khi được dẫn lọc đảm bảo chất lượng để dẫn nước vào hồ Tây được dư luận, cơ quan chức năng đánh giá cao. Ảnh chụp tháng 9/2025