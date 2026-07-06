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Hoàn thiện cải tạo 3 hồ Sen để chuẩn bị nhận nước bổ cập cho hồ Tây

| | Bất động sản

Đến thời điểm này, 3 hồ Sen sát hồ Tây với tổng diện tích khoảng 5,93 ha đã gần hoàn thiện, trở thành bãi lọc trồng cây ngập nước kết hợp công viên đất ngập nước. Sẵn sàng nhận nước để bổ cập sang hồ Tây.

UBND phường Tây Hồ vừa có thông tin về tiến độ thực hiện Dự án Bổ cập nước hồ Tây từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây về hồ Sen. Quy mô đầu tư dự án gồm: Xây dựng hồ Sen diện tích khoảng 5,93 ha (bao gồm 3 hồ: hồ Sen 1, hồ Sen 2 và hồ Sen 3) thành bãi lọc trồng cây ngập nước kết hợp công viên đất ngập nước.

Toàn cảnh 3 hồ Sen đang được khẩn trương thi công để phục vụ dự án bổ cập nước cho hồ Tây.

Dự án gồm các hạng mục: xây dựng bãi lọc trồng cây ngập nước rộng 4,45 ha; đê sinh học kết hợp đường quản lý và đường dạo công viên; hệ thống đèn chiếu sáng trang trí; cùng các tuyến ống lấy nước và ống bổ cập nước từ bãi lọc sang mương dẫn ra hồ Tây.

Được biết, giải pháp bổ cập nước cho Hồ Tây từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây qua hồ Sen bằng phương án sinh học – bãi lọc trồng cây ngập nước là một giải pháp bền vững để xử lý nước, đảm bảo hiệu suất xử lý và ổn định, chi phí đầu tư xây dựng phù hợp, chi phí vận hành thấp, tạo được cảnh quan, không gian xanh đẹp quanh năm, cũng như đa dạng về sinh học, không sử dụng hóa chất, thân thiện với môi trường

Trước đó vào ngày 2/9/2025, chủ đầu tư đã triển khai thí điểm lấy nước đã qua xử lý vào hồ Sen 3. Qua khảo sát, các chỉ tiêu lý hóa, thông số môi trường, quy chuẩn kỹ thuật nước sau khi được dẫn lọc đảm bảo chất lượng để dẫn nước vào hồ Tây được dư luận, cơ quan chức năng đánh giá cao. Ảnh chụp tháng 9/2025

Sau khi triển khai thí điểm giai đoạn 1 tại hồ Sen 3 (bổ cập nước cho hồ Tây trước 2/9/2025), phường Tây Hồ triển khai giai đoạn 2 trên quy mô 3 hồ. Chủ đầu tư đã thực hiện rút nước ở hồ Sen 3, di chuyển các bè thủy sinh sang hồ Sen 2 để bắt đầu, tổ chức triển khai thi công các hạng mục đê sinh học, kè hồ... dự kiến hồ Sen 3 sẽ hoàn thành cuối tháng 8/2026.

Hồ Sen 2 với diện tích khoảng 1,9ha cơ bản đã hoàn thiện các hạng mục: kè xung quanh hồ, đường cảnh quan, lan can, đê sinh học...

Hồ Sen 1 với diện tích khoảng 1,7ha dự kiến hoàn thành thi công trong tháng 7/2026

Hồ Sen 1 đang triển khai thi công tích cực

Dự án Bổ cập nước hồ Tây từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây về hồ Sen đã được UBND quận Tây Hồ (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 15/5/2025. Công trình được tổ chức khởi công vào 5/8/2025; thời gian thực hiện 365 ngày.

Việc tái sử dụng nguồn nước từ nhà máy xử lý nước thải hồ Tây sẽ giúp cải thiện nước hồ Tây bị suy thoái trong nhiều năm qua. Nước hồ Tây được duy trì sẽ sẵn sàng bổ cập nước vào sông Tô Lịch khi cần thiết, góp phần tạo dòng chảy lưu thông, cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch.

Theo Trần Hoàng

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