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Đồng Nai sắp có thêm 4 cây cầu kết nối TPHCM

| | Bất động sản

Trong năm 2026, TP Đồng Nai dự kiến xây dựng thêm 4 cây cầu kết nối với khu vực phía Bắc TPHCM, tạo động lực tăng trưởng, phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ngày 6/7, UBND TP Đồng Nai đã có tờ trình gửi HĐND thành phố để thống nhất chủ trương giao đơn vị làm cơ quan chủ quản thực hiện 4 cây cầu kết nối Đồng Nai với các địa phương phía Bắc, TPHCM.

Cầu Thủ Biên nối TP Đồng Nai với các địa phương phía Bắc TPHCM

Theo đó, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, gồm cầu qua rạch Ông Tiếp kết nối đường D21 (phường Biên Hòa, TP Đồng Nai) với đường ĐT747A (phường Tân Uyên, TPHCM). Cầu có bề rộng 42m đồng bộ với bề rộng mặt cắt ngang quy hoạch đường D21 và đường ĐT747A với quy mô 8 làn xe.

Dự án cầu qua rạch Ông Tiếp kết nối đường D30 (phường Biên Hòa) với đường ĐT14 (phường Tân Uyên, TPHCM). Bề rộng cầu là 26m đồng bộ với bề rộng mặt cắt ngang quy hoạch đường D30 và đường ĐT14, với 4 làn xe.

Dự án cầu số 1 (đầu tuyến LKV27) qua rạch Ông Tiếp kết nối đường LKV27 (phường Biên Hòa) với đường D8 (phường Tân Uyên, TPHCM).

Cầu số 2 (cuối tuyến LKV27) qua rạch Ông Tiếp kết nối đường LKV27 (phường Biên Hòa) với đường D8 (phường Tân Uyên, TPHCM) có bề rộng cầu là 26m đồng bộ với bề rộng mặt cắt ngang quy hoạch đường LKV27 và đường D8, với 4 làn xe.

Các dự án đều có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, UBND Đồng Nai làm cơ quan chủ quản, dự kiến khởi công trong năm 2026.

Trước đó, TP Đồng Nai đã thông qua dự án cầu Long Hưng, cầu Cát Lái nối TP Đồng Nai với trung tâm TPHCM. Các công trình dự kiến đều được xây dựng trong năm 2026.

Các dự án trên khi hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối giữa Đồng Nai và TPHCM, thúc đẩy phát triển kinh tế, logistics khu vực Đông Nam Bộ và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo Văn Quân

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