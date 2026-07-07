Ở đầu phía Đông, tuyến metro số 8 kết thúc tại Dương Xá (Gia Lâm) khu vực đang giữ vai trò là một trong những cực phát triển bất động sản lớn nhất của Thủ đô. Với hạt nhân là Vinhomes Ocean Park 1 cùng chuỗi Vinhomes Ocean Park 2 và Ocean Park 3 tại Hưng Yên, nơi đây đã hình thành quần thể đô thị quy mô hàng nghìn hecta, trở thành trung tâm phát triển nhà ở, thương mại và dịch vụ mới của vùng phía Đông.