Toàn cảnh khu vực đầu và cuối tuyến đường sắt đô thị dài nhất Hà Nội: Nơi là hạt nhân thành phố phía Tây, nơi là tâm điểm nguồn cung bất động sản
Việc Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến metro với tổng vốn 1,3 triệu tỷ đồng đang mở ra bước ngoặt lớn. Trong đó, dự án metro số 8 dài 91 km sẽ kết nối đô thị phía tây Hòa Lạc và trung tâm phát triển bất động sản phía đông, Dương Xá.
Mới đây, Hà Nội chính thức khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14 với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng, mở rộng không gian phát triển đô thị và hình thành các cực tăng trưởng mới của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.
Trong đó, tuyến đường sắt đô thị số 8 là tuyến dài nhất với khoảng 91 km. Tuyến kết nối
Hòa Lạc qua Sơn Đồng, Mai Dịch (Vành đai 3), Lĩnh Nam đến Dương Xá, với tổng mức đầu tư cho đoạn thuộc Hà Nội khoảng 317.393 tỷ đồng. Đây là tuyến metro dài nhất trong quy hoạch của Hà Nội, dự kiến hoàn thành vào năm 2030, kết nối đồng bộ với các tuyến metro khác trên địa bàn.
Không chỉ gây chú ý bởi chiều dài 91 km, metro số 8 còn được xem là trục kết nối chiến lược giữa hai cực phát triển năng động của Hà Nội. Một đầu là Hòa Lạc hạt nhân của thành phố phía Tây với định hướng công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; đầu còn lại là Dương Xá cửa ngõ của đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1 và trung tâm phát triển bất động sản phía Đông.
Điểm đầu của tuyến nằm tại Hòa Lạc khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và hạt nhân phát triển của thành phố phía Tây Hà Nội. Nơi đây đang được đầu tư mạnh về hạ tầng với Đại lộ Thăng Long, Vành đai 4, Quốc lộ 21 và đặc biệt là tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc), tạo nền tảng hình thành đầu mối giao thông quan trọng của khu vực phía Tây.
Bên cạnh lợi thế hạ tầng, Hòa Lạc còn tập trung nhiều động lực tăng trưởng như Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội, các viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo cùng hàng loạt khu đô thị mới. Theo định hướng quy hoạch, khu vực này sẽ trở thành đô thị khoa học - công nghệ hiện đại, thu hút lượng lớn chuyên gia, kỹ sư, sinh viên và lực lượng lao động chất lượng cao.
Khi metro số 8 đi vào hoạt động, Hòa Lạc sẽ được kết nối trực tiếp với khu vực phía Đông thay vì phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống đường bộ như hiện nay. Tuyến đường sắt đô thị này được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng kết nối với trung tâm Hà Nội, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa các cực phát triển của Thủ đô.
Ở đầu phía Đông, tuyến metro số 8 kết thúc tại Dương Xá (Gia Lâm) khu vực đang giữ vai trò là một trong những cực phát triển bất động sản lớn nhất của Thủ đô. Với hạt nhân là
Vinhomes Ocean Park 1 cùng chuỗi Vinhomes Ocean Park 2 và Ocean Park 3 tại Hưng Yên, nơi đây đã hình thành quần thể đô thị quy mô hàng nghìn hecta, trở thành trung tâm phát triển nhà ở, thương mại và dịch vụ mới của vùng phía Đông.
Không chỉ là tâm điểm nguồn cung nhà ở, Dương Xá còn sở hữu lợi thế kết nối với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Quốc lộ 5, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy cùng hệ thống đường vành đai đang được đầu tư. Sự xuất hiện của metro số 8 sẽ bổ sung thêm phương thức vận tải khối lượng lớn, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai đầu Đông – Tây của Hà Nội.
Đáng chú ý, Dương Xá còn nằm trên hướng tuyến metro số 14. Theo quy hoạch, tuyến đường sắt đô thị này dài khoảng 32 km, kết nối cầu Thăng Long – khu vực Hồng Hà – Ocean Park. Khi cả tuyến số 8 và số 14 được hoàn thành, khả năng kết nối của khu vực phía Đông sẽ tiếp tục được nâng lên, tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản.
Với chiều dài hơn 90 km, metro số 8 đi qua hàng loạt khu vực phát triển trọng điểm của Hà Nội, kết nối các khu đô thị, trung tâm hành chính, trường đại học, khu công nghệ cao và nhiều đầu mối giao thông quan trọng. Tuyến cũng được quy hoạch kết nối đồng bộ với các tuyến đường sắt đô thị đã đưa vào khai thác và đang triển khai trên toàn địa bàn Thủ đô.
Trong bối cảnh Thủ đô phát triển theo mô hình đa cực, tuyến đường sắt đô thị này được kỳ vọng trở thành trục kết nối giữa hạt nhân công nghệ, đổi mới sáng tạo ở phía Tây với cực phát triển đô thị và bất động sản phía Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng dịch chuyển dân cư, lao động và các hoạt động kinh tế.
Khi hoàn thành, tuyến đường sắt đô thị này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), hình thành các khu đô thị hiện đại, chỉnh trang các khu vực hiện hữu và gia tăng sức hút của thị trường bất động sản dọc hành lang tuyến.
Bài và ảnh: Văn Đoan
Nhịp sống thị trường
Theo
Nhịp sống thị trường
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