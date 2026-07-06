Chủ tịch UBND TPHCM: Giải ngân 100% vốn đầu tư công là "pháp lệnh"

Như tin đã đưa, sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 7 mở rộng. Tại Hội nghị, phân tích về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM 6 tháng đầu năm và các giải pháp tăng trưởng 6 tháng cuối năm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Trương Minh Huy Vũ cho biết, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng của thành phố đạt tỷ lệ 8,55%.

Đây là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 5 năm, thậm chí 10 năm trở lại đây của thành phố. Để đạt tăng trưởng 2 con số, quý 3 phải tăng trên 11% và quý 4 phải tăng xấp xỉ 12% hoặc hơn.



Theo TS Trương Minh Huy Vũ, qua kinh nghiệm thực tiễn,Thành phố cần thêm nhiều động lực thúc đẩy để đạt mục tiêu tăng trưởng.

Sau khi UBND Thành phố chỉ đạo, các sở ngành đã và đang tập trung tăng tốc vòng quay của vốn, với các điểm nhấn: vòng quay vốn đầu tư công (hiện đạt 35%, xấp xỉ mức trung bình của cả nước và phải phấn đấu hoàn thành 100% trong năm nay); vòng quay đầu tư tư nhân; dòng vốn FDI và các dòng vốn, dòng tiền gián tiếp khác.

Một nội dung khác được Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Trương Minh Huy Vũ đề cập là giá tiêu dùng đang tăng. Ông dự đoán trong quý 3, quý 4 sẽ khó giảm vì nhiều lý do. Một trong số đó là giá nguyên liệu đầu vào trên thị trường thế giới như thép, dầu khí tiếp tục tăng. Trong bối cảnh vừa phải tăng trưởng cao vừa đảm bảo an sinh xã hội, TPHCM cần tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn giá. Trong đó, trợ giá xe buýt chính là cách bình ổn giá và tạo an sinh cho đa số người dân. Ngoài ra, thành phố cũng có các chính sách về y tế, giáo dục, nhà ở, đặc biệt là nhà trọ và nhà cho thuê. Đây là dư địa để đảm bảo người lao động, giáo viên, giảng viên, những người có thu nhập trung bình có thể trụ lại thành phố.

Mặt khác, thành phố cần tiếp tục thúc đẩy chương trình bình ổn giá lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu hàng ngày, phát huy kinh nghiệm tốt trong thời gian qua. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm để vừa đạt tăng trưởng hai con số, vừa đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự thành phố.

Trao đổi thêm tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, sắp tới, thành phố sẽ triển khai kế hoạch thi đua 150 ngày, nỗ lực huy động nguồn lực đầu tư tư nhân và đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt.

"Chỉ tiêu đầu tư công phải phấn đấu hoàn thành 100%, đây là "pháp lệnh". Đồng thời đầu tư tư nhân phải huy động bằng được con số đã xác định để tăng trưởng 10%", Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu.

Hiện, thành phố đã giao danh mục khoảng 20 doanh nghiệp lớn đã và đang đầu tư, khởi công hoặc chuẩn bị khởi công để các chủ tịch, phó chủ tịch, giám đốc sở ngành theo dõi, đôn đốc, động viên từng dự án, từng nhà đầu tư. Đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị các xã, phường theo dõi sát đầu tư tư nhân, thông qua việc xây dựng, phát triển nhà ở trên địa bàn.