Thu hồi khu đất vàng tại số 561 đường Kinh Dương Vương của Vinafood 2

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UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định thu hồi khu đất tại số 561 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, TP.HCM do Tổng Công ty Lương thực miền Nam - CTCP (Vinafood 2, MCK: VSF).

Cụ thể, UBND TP thu hồi khu đất diện tích 56.443 m2 đất tại khu đất số 561 đường Kinh Dương Vương đã cho Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - TNHH MTV (nay là Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP) thuê. Lý do thu hồi là vì doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

Vinafood 2 có trách nhiệm bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp nhận, quản lý để đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Thuế TP kiểm tra, thu, truy thu tiền thuê đất còn thiếu (nếu có) của Vinafood 2 đến ngày UBND TP ký Quyết định thu hồi đất và thông báo kết quả thực hiện cho Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý khu đất thu hồi theo quy định pháp luật; báo cáo, đề xuất phương án xử lý theo quy định. Trung tâm Phát triển Quỹ đất có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, bảo vệ khu đất trong thời gian lập phương án xử lý theo quy định, tránh để phát sinh việc sử dụng đất trái phép.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của Hợp đồng thuê đất số 733/HĐ-TNMTQLSDĐ ngày 6/2/2014. Hợp đồng thuê đất số 733/HĐ-TNMTQLSDĐ ngày 6/2/2014 chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai TP để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ.

Chủ tịch UBND phường An Lạc có trách nhiệm giao Quyết định này cho Vinafood 2; trường hợp Vinafood 2 không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường An Lạc, TP.HCM, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Vinafood 2 nhận được Thông báo thu hồi đất.

Nói thêm về nguồn gốc khu đất, dự án ban đầu là nhà máy xay xát Cửu Long, do Vinafood 2 quản lý từ năm 2005. Năm 2008, UBND TP.HCM chấp thuận chuyển mục đích sử dụng khu đất để xây dựng cao ốc chung cư kết hợp trung tâm thương mại; chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư Phát triển Cửu Long (Cửu Long).

Cửu Long là doanh nghiệp dự án, được thành lập để thực hiện dự án 561 Kinh Dương Vương. Theo BCTC hợp nhất năm 2014 (đã soát xét) của VSF, Cửu Long là công ty liên kết do Vinafood 2 nắm 25% vốn và 27% tỷ lệ biểu quyết. Đến tháng 11/2015, Vinafood 2 thoái toàn bộ phần vốn góp tại Cửu Long, thu về 44 tỷ đồng.

Tháng 7/2016, Cửu Long tăng vốn lên gấp 10 lần, từ 88 tỷ đồng lên 880 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông không được thể hiện. Tuy nhiên, đến tháng 1/2017, doanh nghiệp lại giảm vốn về hơn 89,3 tỷ đồng và quay trở lại mức 880 tỷ đồng vào tháng 9/2018.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 11/10/2024, Cửu Long có 2 người đại diện theo pháp luật là ông Lê Ngọc Hùng (SN 1995)- Tổng Giám đốc và ông Phạm Đại Nghĩa (SN 1988)- Chủ tịch HĐQT.

Ông Hùng còn đang đứng tên tại Công ty CP Xây dựng San lấp Xuất nhập khẩu Phú Cường Mekong; Công ty CP Đầu tư Phú Cường; Công ty CP Bất động sản Phú Cường Land.

Trong số các doanh nghiệp kể trên, Công ty CP Đầu tư Phú Cường (Đầu tư Phú Cường) được biết đến là pháp nhân quan trọng trong hệ sinh thái Phú Cường Group.

Đầu tư Phú Cường được thành lập vào tháng 5/2009, trụ sở tại số 5 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Tháng 5/2026, doanh nghiệp tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 3.567,8 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không thể hiện. Đầu tư Phú Cường hiện là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản như: Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) hơn 1.068 tỷ đồng; Dự án Phu cương Home Vĩnh Long (phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) 614 tỷ đồng,...

Ngoài bất động sản, Phú Cường Group còn hoạt động trong mảng năng lượng tái tạo với Dự án điện gió ngoài khơi- Phú Cường Sóc Trăng (Xã Lai Hòa, TP.Cần Thơ) với tổng mức đầu tư dự kiến 9.140 tỷ đồng; Quy mô công suất: 1.400MW.

Vốn tiền thân là Xí nghiệp chế biến thủy sản nên Phú Cường Group cũng phát triển mạnh trong ngành thu mua, chế biến thủy sản và là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của tỉnh Việt Nam xuất khẩu sang nhiều quốc gia.



